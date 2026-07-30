Comprar un iPhone como si fuera un auto: de qué se trata el leasing que anunció Apple para acceder a sus dispositivos.

La histórica forma de comprar productos de Apple comenzó a cambiar con el lanzamiento de un programa que permitirá acceder a distintos dispositivos mediante un esquema de alquiler. La iniciativa modifica el modelo tradicional de adquisición y apunta a facilitar la renovación tecnológica sin necesidad de comprar el equipo desde el primer día.

El nuevo servicio estará disponible inicialmente en Estados Unidos y funcionará con el respaldo financiero de Klarna. A través de este sistema, los usuarios podrán utilizar un iPhone, una Mac, un iPad o un Apple Watch durante un plazo determinado y, al finalizar el contrato, decidir si cambian el dispositivo por uno más nuevo, lo conservan o simplemente lo devuelven.

Cómo funciona el nuevo sistema de alquiler de Apple

La propuesta opera bajo un formato de suscripción con contratos de distinta duración según el producto elegido. Los iPhone y los Apple Watch tendrán un período de 24 meses, mientras que las computadoras Mac y las tabletas iPad podrán alquilarse durante 36 meses.

Al finalizar el contrato, pueden decidir si cambian el dispositivo por uno más nuevo, lo conservan o simplemente lo devuelven (Fuente: Apple).

Para ingresar al programa será necesario superar una evaluación crediticia, ya que la financiación estará respaldada por Klarna. Una vez aprobada la solicitud, el cliente podrá acceder al dispositivo pagando cuotas mensuales que la empresa presenta como una opción más accesible que los actuales planes de financiación.

Qué dispositivos estarán incluidos y cuáles quedarán afuera

La compañía también confirmó que este lanzamiento reemplazará progresivamente los programas vigentes para financiar iPhone, ya que dejará de aceptar nuevos usuarios en esos esquemas. Además, el nuevo sistema presenta diferencias importantes respecto al servicio anterior, entre ellas la ausencia de la cobertura AppleCare.

No todos los equipos formarán parte de la propuesta. Quedarán excluidos el Apple Watch SE, el iPad de entrada de gama, el iPhone 16 y la MacBook Neo, además de las compras destinadas a empresas o instituciones educativas.

El anuncio llega pocas semanas después de que Apple incrementara el precio de algunas computadoras y tabletas debido al aumento en el costo de componentes como la memoria RAM y el almacenamiento, una situación que aceleró la búsqueda de nuevas alternativas para acceder a sus productos.