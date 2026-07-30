Los activos argentinos operan con resultado mixto este jueves en una rueda marcada por el rebote de Wall Street tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés. Si bien las acciones encuentran impulso en el mejor clima externo, los bonos soberanos en dólares no logran mostrar una tendencia uniforme y el riesgo país se ubica en 441 puntos básicos, con una baja del 0,9% respecto de la jornada anterior.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval avanza alrededor de 2,2%, impulsado principalmente por las acciones financieras y energéticas. Entre las mayores subas se destacan Comercial del Plata (+4,5%), Grupo Supervielle (+4%), Central Puerto (+3,9%), Edenor (+3,8%), Transportadora de Gas del Sur (+3,7%) y Banco BBVA (+3,7%). Del otro lado, las bajas son más acotadas y están encabezadas por Metrogas, Aluar y Ternium.

En Wall Street, los ADR argentinos también operan en terreno positivo, acompañando el fuerte repunte de los índices estadounidenses. Sobresalen las acciones de Central Puerto (+5,5%), Grupo Supervielle (+5,2%), Edenor (+5%), BBVA (+4,8%), Grupo Galicia (+3,6%) e YPF (+2,8%).

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operan con comportamiento dispar, con leves subas y bajas a lo largo de la curva. Pese al mejor humor internacional, la deuda argentina todavía no consigue consolidar una recuperación sostenida, aunque la baja del riesgo país hasta los 441 puntos refleja una mejora respecto de los máximos de las últimas ruedas.

El mejor desempeño de los mercados globales responde a la reacción positiva de los inversores tras la reunión de la Fed y a una nueva tanda de balances corporativos en Estados Unidos. Sin embargo, el mercado sigue evaluando el mensaje del banco central estadounidense, en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen elevados por las dudas sobre la evolución de la inflación.

A nivel local, los operadores también mantienen la atención sobre la dinámica cambiaria. Luego de la licitación del Tesoro, el dólar mayorista vuelve a retroceder y se aleja del umbral de los $1.500, un movimiento que contribuye a descomprimir parte de la tensión financiera de los últimos días, aunque el mercado sigue esperando nuevas señales de la política económica antes de convalidar una recuperación más firme de los activos argentinos.