La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesiona este jueves desde las 11 con una agenda que combina transporte, espacio público y alivio económico para familias endeudadas.

Entre todos los proyectos, el que concentra mayor expectativa es el que habilita al Gobierno porteño a tomar deuda por hasta u$s 1350 millones para financiar la construcción de la Línea F de subterráneos, la primera ampliación de la red en 25 años.

Línea F: qué falta para empezar con las obras

La iniciativa, enviada por la gestión de Jorge Macri, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer uno o más préstamos con organismos multilaterales, bancos de desarrollo o entidades financieras locales e internacionales, además de habilitar la emisión de títulos de deuda en los mercados local o externo por ese monto máximo. Los fondos están destinados a la ingeniería, la construcción y el equipamiento integral de la nueva línea.

El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidida por el diputado Waldo Wolff, de Vamos por Más, con las vicepresidencias de Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires) y Nicolás Pakgojz (La Libertad Avanza). Durante esa instancia, el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, defendió la sostenibilidad financiera de la operación y remarcó que la Ciudad logró extender el plazo promedio de vencimiento de su deuda de 4,4 a 6,4 años .

Para garantizar el repago de los préstamos, el texto contempla la posibilidad de afectar recursos provenientes del régimen de coparticipación federal, un mecanismo al que suelen recurrir provincias y otras jurisdicciones cuando acceden a financiamiento externo.

El bloque de Macri, Vamos por Más, no tiene los votos propios para aprobar la ley: con 13 legisladores, es la tercera fuerza de la Legislatura, detrás de Fuerza Buenos Aires (peronismo), con 20 bancas, y La Libertad Avanza, con 14. Por eso, para sancionar el endeudamiento, el oficialismo necesita el respaldo de otros bloques, como Ciudadanos Unidos/UCR o Confianza y Desarrollo, además de algún aporte adicional de los libertarios o el peronismo.

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¿Cómo será el recorrido de la Línea F?

El trazado previsto abarcará 9,8 kilómetros entre los barrios de Barracas y Palermo, con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

El recorrido permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes (A, B, C, D, E y H) y conectar con los ferrocarriles Roca, en Constitución, y San Martín, en la zona de Palermo.

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Según trascendió, el diseño de las estaciones estará inspirado en el subte de Londres, con balcones de 360 grados y espacios más amplios que los actuales.

Al menos tres estaciones tendrían luz natural en andenes y accesos, y los revestimientos combinarían hormigón con plástico para reducir el ruido. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva línea podría convertirse en la de mayor demanda de toda la red porteña, con entre 235.000 y 392.000 viajes diarios una vez que esté plenamente integrada.

Inaugurarán una nueva línea de subte que unirá los barrios más importantes de la Ciudad (foto: archivo).

El estado de la licitación de la Línea F

En paralelo al debate legislativo, la licitación de la obra sufrió una segunda postergación. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad, la apertura del primer sobre quedó fijada para el 10 de septiembre de 2026 y la del segundo, para el 12 de noviembre.

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Desde el Gobierno porteño explicaron que la prórroga busca garantizar una mayor cantidad de empresas y consorcios presentados, aunque remarcaron que se mantiene el objetivo de adjudicar la obra a fin de año para iniciar los trabajos en enero o febrero de 2027 .

La traza de la Línea F fue establecida originalmente por la ley 670 en 2001 y ratificada en 2008, aunque recién ahora consigue avanzar hacia su concreción definitiva.

Otros proyectos de la sesión

Además del financiamiento para la Línea F, el temario de este jueves incluye la denominada Ley Antitrapitos, impulsada por el oficialismo con aportes de La Libertad Avanza para endurecer las sanciones a quienes realicen actividades no autorizadas de cuidado de autos o limpieza de parabrisas en la vía pública. Además, un proyecto de la UCR para regular la venta y promoción de vapeadores a menores de edad; una reforma integral de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria presentada por la legisladora libertaria María del Pilar Ramírez, que busca desregular el servicio y ampliar la competencia entre talleres y concesionarios.

Por su parte, se encuentra la Ley Hojarasca, que propone derogar más de 20 normas en desuso; y un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a través del Banco Ciudad, impulsado por el diputado Leandro Santoro, con créditos a tasa subsidiada para familias con deudas superiores al 40% de sus ingresos.