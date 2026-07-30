Euforia en el Gobierno por el impacto digital del DNU anti-odio frente a las dudas sobre su aplicación
La decisión de deportar a quienes emitan discursos de odio por nacionalidad surgió directamente de Milei, según confirmaron a El Cronista. Pese a ganar la conversación pública, la norma enfrenta cuestionamientos por arrogarse facultades penales que complican su implementación.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 30 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.