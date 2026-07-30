A partir del 1° de agosto, viajar en el AMBA será más caro por la nueva actualización de las tarifas de colectivos y subtes. Sin embargo, el incremento no modificará uno de los beneficios más utilizados por los pasajeros: el saldo de emergencia de la tarjeta SUBE, que permite continuar viajando aunque no haya crédito disponible.

Si bien los boletos aumentarán un 3,9%, el monto del saldo negativo permanecerá sin cambios, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando la tarjeta en las mismas condiciones que hasta ahora.

¿Cuál es el saldo negativo de la SUBE en agosto de 2026?

La tarjeta SUBE mantiene un saldo de emergencia de hasta $1.200 para quienes viajan en colectivos, subtes y transporte fluvial.

En los servicios ferroviarios, el monto varía según la línea:

Trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Del Valle de Neuquén y lanchas del Delta: saldo negativo de hasta $650.

Línea Urquiza: saldo de emergencia de $480, debido a la actualización tecnológica que aún se realiza en sus molinetes.

Además, el sistema conserva el tope de carga de $40.000 por tarjeta SUBE.

¿Cuál es el saldo negativo de la SUBE en agosto de 2026?

¿Cómo funciona el saldo de emergencia de la SUBE?

El saldo negativo permite realizar un último viaje cuando la tarjeta no cuenta con crédito suficiente. Una vez efectuada una nueva carga, el importe utilizado se descuenta automáticamente del saldo disponible.

Los montos vigentes son:

Colectivos de todo el país: hasta $1.200.

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1.200.

Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle: hasta $650.

Línea Urquiza: $480.

¿Cuál es el saldo máximo que puede tener la tarjeta SUBE?

La tarjeta permite acumular un saldo de hasta $40.000, que puede cargarse mediante la aplicación SUBE, la modalidad Carga a Bordo en colectivos habilitados o en las terminales automáticas de recarga.

¿Cuál es el saldo máximo que puede tener la tarjeta SUBE?

Nuevas tarifas de colectivos en CABA desde agosto

Con el incremento del 3,9%, los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán los siguientes valores:

Hasta 3 kilómetros: $853,01 .

De 3 a 6 kilómetros: $948,14 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.020,84 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.093,91.

El ajuste alcanza a las 28 líneas de jurisdicción porteña, entre ellas las líneas 4, 7, 12, 25, 39, 61, 68, 99, 106, 109, 132 y 151.

Cuánto costarán los colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales, identificadas con numeración desde el 200 en adelante, también aplicarán el aumento del 3,9%. Las nuevas tarifas serán:

Hasta 3 kilómetros: $1.105,48 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.243,65 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.381,84 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.658,21 .

Más de 27 kilómetros: $1.949,51.

¿Cuánto costará el subte desde agosto?

El pasaje de subte pasará a costar $1.685,26 desde el 1° de agosto.

La actualización responde al esquema de ajuste automático implementado por la Ciudad de Buenos Aires, que toma como referencia la inflación más reciente y suma dos puntos porcentuales. En esta oportunidad, el cálculo se realizó sobre el IPC de junio, que fue del 1,9%.

Pese al aumento de las tarifas, el saldo negativo de la SUBE no sufrirá cambios, por lo que seguirá siendo una alternativa para que los usuarios puedan completar un viaje cuando se queden sin crédito disponible.