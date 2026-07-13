Puerto Madero se prepara para una transformación de escala inédita. Sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, al sur del barrio porteño, avanza Ramblas del Plata.

Se trata del desarrollo urbano más grande encarado hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires, con un plan que contempla miles de viviendas nuevas, kilómetros de costa recuperada y un parque público entre los más grandes de la Capital.

De qué se trata el proyecto que se establecerá en Puerto Madero

Ramblas del Plata es el nombre definitivo de la iniciativa que impulsa IRSA, el grupo liderado por Eduardo Elsztain, sobre un predio de 71,6 hectáreas frente al Río de la Plata. La compañía adquirió esas tierras en 1997 y, tras más de una década de gestiones, la Legislatura porteña aprobó el plan maestro a fines de 2021.

El esquema de uso del suelo es contundente: cerca del 70% de la superficie total, unas 50 hectáreas, quedará como espacio público, con calles nuevas, boulevares y un paseo costero de 12.000 metros lineales frente al río.

El resto, unas 20 hectáreas, se destinará a los desarrollos privados: viviendas, oficinas, locales comerciales, un hotel y una escuela.

Construcción en Puerto Madero

Cuántas viviendas tendrá y cuánto costará

El masterplan base habla de entre 6.000 y 6.500 unidades habitacionales, aunque las proyecciones más ambiciosas del proyecto elevan ese número hasta las 10.000 viviendas si se aprovecha todo el potencial constructivo del predio, que ronda los 895.000 metros cuadrados edificables.

La inversión total estimada supera los US$1.800 millones, en un desarrollo que se ejecutará en tres etapas a lo largo de al menos diez años.

La primera etapa ya está en marcha: IRSA vendió los 14 lotes iniciales, que suman 126.000 m² edificables, y recaudó más de US$80 millones en apenas doce meses. Según trascendió, las primeras unidades podrían entregarse hacia 2028, mientras que el desarrollo completo del barrio demandará al menos una década.

Un parque de más de 30 hectáreas y un nuevo frente costero

Uno de los ejes centrales del proyecto es ambiental: se cederá a la Ciudad un parque público de más de 30 hectáreas —uno de los más grandes entre los espacios verdes porteños— con miles de árboles nativos y una extensa reserva de espacios abiertos.

La iniciativa busca, además, reconectar a Buenos Aires con el río, algo que Puerto Madero ya había logrado tres décadas atrás y que ahora se busca replicar y ampliar hacia el sur.

Ramblas del Plata se ubica pegado a Puerto Madero y busca funcionar como su extensión natural, con una escala incluso mayor a la del barrio original. El desarrollo apunta a un público de poder adquisitivo medio-alto y alto, con valores de venta que rondarían los US$6.000 por metro cuadrado, en línea con los precios históricos de la zona.