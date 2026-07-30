Este jueves, 30 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3427 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.54%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.48 pesos y un mínimo de 17.44 pesos.

El Dólar registra una tendencia bajista en el mercado: en la última semana cayó 1.02% y en el último año acumula una baja de 7.07%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar mostró predominio de caídas con breves repuntes, evidenciando una tendencia bajista y un balance neto negativo al cierre del período.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 6.29%, cifra que es menor que la volatilidad anual del 7.49%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un aumento en relación con los días pasados. Esta tendencia se refleja en un aumento continuo, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Comparado con días anteriores, la incertidumbre económica parece haber disminuido, favoreciendo la estabilidad en la demanda del Dólar. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

El análisis sugiere que, a pesar de la tendencia positiva actual, factores externos podrían influir en su comportamiento, por lo que se debe seguir observando el contexto económico.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.