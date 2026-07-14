Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico.

Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provocan que sea necesaria esta conexión clave.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Cuándo será inaugurada la nueva estación del metro y su nombre

Tras el inicio de la renovación de esta estación de metro al comienzo del 2024, han transcurrido más de dos años, durante los cuales las obras continúan. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los cortes en el Paseo de la Castellana, en la Plaza de Lima, están próximos a concluir.

Así, la circulación de vehículos se restablecerá casi completamente para marzo de este año .

No obstante, los ciudadanos de Madrid deberán aguardar hasta la primavera de 2027 para poder aprovechar sus instalaciones, las cuales llevarán el nombre de Bernabéu, en sustitución del anterior, Santiago Bernabéu.

La inauguración se producirá en una fecha significativa para el club Merengue, coincidiendo con el 125º aniversario del Real Madrid y el 80º aniversario del estadio.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

La nueva estación del metro en Madrid: características y mejoras

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

La estación se inauguró oficialmente en 1982 con el nombre de Lima para el Mundial de fútbol de aquel año, ganado por Italia. Con una inversión de 66 millones de euros, pasará a contar con estas mejoras:

Superficie triplicada : pasará de unos 4.843 m² actuales a más de 12.400 m².

Accesibilidad total : contará con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con los andenes.

Gran vestíbulo : los antiguos pasillos se sustituirán por un espacio abierto desde el que se visualizarán los niveles intermedios y los andenes.

Capacidad para días de partido : diseñada para absorber más de 34.000 pasajeros en jornadas de alta afluencia, preparándose para eventos como el Mundial 2030.

Temática madridista : toda la imagen estará vinculada a la historia del Real Madrid, sus trofeos y éxitos deportivos. También se podrá adaptar para otros grandes eventos.

Tecnología de última generación: tornos de acceso y máquinas de venta modernas.

Esta transformación no solo beneficiará a los aficionados madridistas, sino que mejorará la movilidad general en una de las zonas más transitadas de la capital, convirtiendo la estación Bernabéu en un referente de accesibilidad, capacidad y diseño vinculado al deporte que reina en el país.