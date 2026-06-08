El Área Metropolitana de Buenos Aires podría replicar el sistema de subte, un transporte habitual en CABA que contribuye a aliviar la carga de trenes y colectivos diariamente. Este hecho despertó un notable entusiasmo en la ciudadanía.

La iniciativa que propone una nueva línea de subte en La Plata es promovida por un arquitecto, cuyo proyecto podría transformar el sistema de transporte en una de las principales ciudades del país, fuera de la Capital Federal.

¿Subte en La Plata? La inédita propuesta que podría cambiarlo todo

La iniciativa fue planteada por el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien habló con 221Radio y aseguró que sería “muy fácil hacer el subterráneo” en esta área.

No obstante, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, podría convertirse en la pionera de un sistema subterráneo en el interior bonaerense.

En el marco del debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y el Plan Bicentenario, el experto argumentó que es momento de soluciones estructurales ambiciosas para la movilidad, más allá de ajustes en colectivos o ferrocarriles.

Hasta ahora, el único sistema de subtes en Argentina se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus históricas líneas A, B, C, D, E, H y la reciente aprobación para la Línea F.

Hasta ahora, el único sistema de subtes en Argentina se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: GCBA.

Las condiciones de La Plata para construir su propio subte

De acuerdo con el experto, las condiciones del suelo en La Plata son óptimas: su topografía es mayormente plana y presenta una geología favorable, lo cual facilitaría la realización de obras sin las complicaciones técnicas que enfrentan otras metrópolis.

Por otro lado, subrayó el inicio de la red porteña en un periodo en el que Buenos Aires contaba con una población inferior a la que posee actualmente la capital de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, se trata de una propuesta conceptual que ha sido sometida a debates municipales y entrevistas. Carece de licitaciones, financiamiento asegurado y plazos oficiales para la ejecución de la obra. Se presenta como una alternativa ambiciosa en contraposición a las recientes reformas en el sistema de micros y las ampliaciones ferroviarias.

Los beneficios del subte en La Plata

El planteo cobró relevancia y podría tener un impacto significativo en futuras decisiones de planificación urbana en La Plata. En este contexto, Poggi afirmó que proporcionaría grandes ventajas a la ciudad: