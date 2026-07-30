Renovarán por completo uno de los aeropuertos más importantes del país y estará a la vanguardia internacional

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido popularmente como Aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes, se encuentra en medio de una de las obras más significativas de su historia. Esta transformación cambiará de manera radical su funcionamiento.

Este aeropuerto de máxima importancia para el turismo regional está siendo completamente renovado y ampliado con el objetivo de ofrecer un servicio mucho más moderno, eficiente y alineado con los estándares internacionales, para albergar a un número creciente de pasajeros.

Renovarán por completo uno de los aeropuertos más importantes del país y estará a la vanguardia internacional

Habrá mejoras en el Aeropuerto de San Martín de Los Andes: qué trabajos se realizarán

Esta intervención convertirá al aeropuerto en un punto estratégico aún más relevante para el turismo y el desarrollo regional, incorporando más servicios, mayor comodidad y mejor infraestructura operativa en la base.

Los trabajos en el Aeropuerto de San Martín de Los Andes son ejecutados por la empresa Nova Fusión y permitirán duplicar la superficie cubierta, pasando de 1.000 a más de 2.000 metros cuadrados.

El arquitecto Carlos Caputo, representante de Nova Fusión, expuso que el diseño busca “mantener la identidad arquitectónica del edificio original, incorporando materiales y terminaciones que refuercen su estilo característico de montaña”, lo cual resalta la importancia de conservar el diseño estético de La Patagonia.

Expansión del hall y más servicios para una mejor experiencia aeroportuaria

El proyecto contempla la expansión del hall central y de la zona comercial, que pasará de cuatro a ocho locales, duplicando la oferta actual. También se sumarán nuevos sanitarios más accesibles, una cafetería en planta baja, oficinas administrativas completamente renovadas y nuevas dependencias para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Además, la terminal incorporará losa radiante, pisos de marmeta granítica y puertas automáticas. En lo que respecta a la zona de embarque y arribos, se llevará a cabo una ampliación que optimizará la circulación y agilizará el tránsito de pasajeros.

En este sentido, se comunicó que habrá dos salidas independientes en la sección de arribos que estarán ubicadas: una en el hall principal y otra directamente al exterior, mejorando la distribución del flujo de viajeros.

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Cómo la remodelación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos refleja su esencia y vanguardia

A pesar del avance tecnológico y funcional, la fachada preservará la esencia que distingue al aeropuerto, exhibiendo un techo de madera, tirantes expuestos y un revestimiento de laja negra, elementos que le confieren una integración armoniosa con el paisaje natural de la región.

Con esta remodelación integral, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos se establece como una terminal a la vanguardia nacional e internacional, dispuesto para respaldar el significativo crecimiento turístico observado en los años recientes.

Por su parte, el objetivo consiste en que a largo plazo se logre incrementar el caudal de vuelos diarios que arriban a la ciudad turística, con el fin de fomentar el desarrollo de toda la región.

Ampliación del Aeropuerto Carlos Campos potenciará turismo y economía

Con el objetivo de fortalecer la conectividad, se estima que, tras las obras, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos pueda operar un140 vuelos diarios, un incremento significativo comparado con la cantidad actual. Esto no solo beneficiará a los turistas, sino que también impulsará el crecimiento de servicios locales, atrayendo inversiones y promoviendo el desarrollo económico en la región.

Los trabajos están programados para finalizar en el primer trimestre de 2024, lo que permitirá que el aeropuerto esté en pleno funcionamiento a tiempo para la próxima temporada alta de turismo. La ampliación y modernización del terminal se presentan como un paso crucial para maximizar la experiencia de los viajeros y atraer mayor cantidad de visitantes a San Martín de los Andes.