Desde la creación del Mercosur, hace 35 años, el mercado automotor argentino mantuvo siempre una constante: los modelos más económicos disponibles en el país eran siempre de fabricación nacional o brasileña, con la única excepción de un modelo ensamblado en Uruguay que tuvo un precio muy bajo en 2011.

Sin embargo, ese patrón se rompió este mes, cuando un vehículo importado desde Asia se convirtió en el nuevo auto 0km más barato del mercado argentino .

Se trata del JMEV Easy 3, un modelo de la automotriz china importado por el Grupo Antelo que bajó su precio a u$s 16.900, unos $ 25.857.000 al tipo de cambio oficial actual, y que además de encabezar el ranking de precios tiene otra particularidad: es 100% eléctrico.

Un citycar chico, pero con lugar para cinco

El JMEV Easy 3 es un hatchback del segmento A, el más pequeño de la industria automotriz, con apenas 3,7 metros de largo. Pese a sus dimensiones compactas, tiene capacidad homologada para cinco ocupantes, con cinco cinturones de seguridad incluidos.

Su peso ronda los 1100 kilos con al menos un pasajero a bordo, en gran parte explicado por su batería de iones de litio de 30,2 kWh, que por sí sola pesa 210 kilos.

Al tratarse de un vehículo eléctrico, su consumo energético equivale apenas a un 10% del que demanda un auto a combustión de similares características, uno de los principales argumentos a favor de este tipo de tecnología en el segmento de autos urbanos.

Cómo es el auto chino que ingresa para revolucionar el mercado

El motor eléctrico del JMEV Easy 3 entrega una potencia de 50 kW —equivalente a 68 CV— y un torque de 125 Nm, suficiente para moverse con soltura en el tránsito de ciudad, que es el escenario para el que fue pensado este tipo de vehículo.

Según los datos del fabricante, la autonomía en uso urbano alcanza los 330 kilómetros, aunque ese número desciende de manera considerable en rutas y autopistas, donde el consumo energético aumenta.

En el interior, el diseño es marcadamente minimalista: no hay cuadro de instrumentos detrás del volante, y toda la información —velocidad, modo de conducción y autonomía restante— se concentra en una única pantalla central de 10 pulgadas.

El auto ofrece cuatro modos de conducción, entre ellos la función One Pedal Drive, y permite vincular el celular por Bluetooth mediante la función mirror link, aunque prescinde de botones adicionales en el tablero: solo el volante conserva algunos comandos básicos de volumen, voz y navegación por los menús.

Cuánto cuesta cargar la batería

El punto de carga se ubica en la parrilla frontal del vehículo y es compatible tanto con cargadores domésticos de corriente alterna como con cargadores comerciales de corriente continua. Tomando como referencia la tarifa residencial R2 sin subsidios, completar la carga total de la batería tendría un costo aproximado de $ 5500, según el valor vigente del kWh.