Con el crecimiento que hubo en junio, el mercado de autos usados revirtió la tendencia negativa que tuvo en lo que va del año y cerró el primer semestre con una caída de sólo el 2% contra el mismo período de 2025.

Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), el mes pasado, se vendieron 155.492 vehículos de segunda mano, un 7,94% más que en mayo pero, fundamentalmente, un 8,59% por encima de los volúmenes de igual mes del año anterior. De esta forma, las transferencias de autos totalizaron 891.628 unidades en el acumulado desde enero.

En 2025, el mercado de coches usados había tenido su año récord, con cerca de 1,89 millones de vehículos transferidos, un crecimiento del 8,1% contra 2024. Como para los patentamientos de 0 km, se esperaba otro incremento en 2026. Pero, tal cual ocurrió en el negocio de coches nuevos, el de segunda mano también sufrió una inesperada retracción.

Hasta el mes pasado, Alejandro Lamas, secretario de la CCA, lo atribuyó, principalmente, a dos factores: la reticencia de algunos dueños a aceptar precios más bajos por sus unidades -que, por la contracción de ese mercado, compiten con los descuentos y bonificaciones de los 0 km- y los niveles de las tasas de interés: el financiamiento llegó a ser el 6,6% de las ventas de usados en abril y cayó al 6,1% en mayo, contra encima del 5% que representó en 2025. De esas prendas, el 68,4% fueron realizadas por bancos.

“ Finalizó el primer semestre con un junio que cambió la tendencia de venta que veníamos teniendo desde enero, con el mejor volumen de operaciones del año y con precios que, de a poco, se corrigieron a la baja ”, declaró ahora Lamas. El directivo de la CCA también destacó que la caída (2,92%) es menor a la que tuvo el mercado de autos nuevos en la primera mitad del año (9,9%).

“ Pensando en el segundo semestre, en la medida que se puedan acomodar las tasas de financiación, se mantenga la estabilidad de la moneda y haya recuperación de los salarios, podemos proyectar un mercado con una leve tendencia al alza, que nos haga llegar al mismo volumen que el año pasado o, aún, con un pequeño crecimiento ”, agregó.

En el ranking de los 10 autos usados más vendidos de junio, estuvieron:

Volkswagen Gol y Trend: 8135 unidades; Toyota Hilux: 6051; Chevrolet Corsa y Classic: 4204; Ford Ranger: 3982; VW Amarok: 3841; Peugeot 208: 3346; Ford EcoSport: 2960; Toyota Corolla: 2916; Ford Ka: 2735; Fiat Palio: 2729.

En tanto, los vehículos eléctrificados más vendidos fueron: