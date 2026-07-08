Cambia el Registro Automotor: lanzan un plan para digitalizar trámites y un nuevo esquema de aranceles.

El Gobierno puso en marcha una profunda reforma del Registro Automotor con el objetivo de avanzar hacia un modelo completamente digital. La iniciativa fue oficializada mediante resoluciones del Ministerio de Justicia y contempla cambios tanto en la gestión de los trámites como en el cálculo de los aranceles.

La propuesta forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que apunta a reemplazar gradualmente los procesos presenciales y la documentación en papel por un sistema integrado con herramientas tecnológicas y servicios accesibles desde cualquier punto del país.

Según lo dispuesto en la normativa, esta transformación se apoya en avances implementados previamente, como el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor y los registros nacionales digitales. El objetivo es simplificar procedimientos, mejorar la eficiencia administrativa y ampliar el acceso de los ciudadanos a los servicios registrales.

Cómo serán los nuevos trámites digitales

Con la implementación del plan, las gestiones vinculadas a los vehículos migrarán progresivamente a una modalidad electrónica. El proceso incluirá la validación digital de identidad, la carga online de documentación, el pago electrónico, la firma digital y el seguimiento del estado de cada trámite desde plataformas habilitadas.

Aunque el sistema avanzará hacia la digitalización, continuará habiendo oficinas de atención presencial (Fuente: Shutterstock).

Además, se reducirá la cantidad de procedimientos hasta concentrarlos en categorías principales, como inscripciones iniciales, transferencias de dominio, constitución y cancelación de garantías, bajas registrales y medidas cautelares. También se digitalizarán los legajos en papel y se fortalecerá la interoperabilidad con otros organismos públicos.

Qué es el MRPA y cómo cambiarán los aranceles

Junto con la digitalización, el Gobierno creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá como referencia para calcular los aranceles de todos los trámites registrales. El nuevo esquema comenzará a regir el 4 de agosto.

Cada MRPA tendrá un valor equivalente a media Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice elaborado por el Banco Central. Su actualización será automática cada cuatro meses tomando como referencia la cotización vigente de la UVA, mientras que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor deberá definir la cantidad de módulos correspondiente a cada trámite.

Qué otros cambios prevé la reforma

Otro de los ejes del programa será la reorganización gradual de la red de registros seccionales distribuidos en todo el país. Aunque el sistema avanzará hacia la digitalización, continuará habiendo oficinas de atención presencial para asistir a quienes necesiten ayuda o tengan dificultades para realizar los trámites por medios electrónicos.

La reforma también modifica el mecanismo mediante el cual se liquidan los ingresos de los encargados de los registros. A partir de la entrada en vigencia del nuevo esquema, el remanente de la recaudación se calculará una vez descontados los costos operativos y los insumos utilizados en cada período, en línea con el nuevo modelo de gestión registral.