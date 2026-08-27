La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular jueves, 27 de agosto de 2026.

Los autos que no circulan en México este jueves, 27 de agosto de 2026

Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este jueves, 27 de agosto de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: verde

Números de terminación de placa: 1 y 2.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los coches con matrícula foránea no podrán moverse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana .

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

Los coches que no podrán circular jueves, 27 de agosto de 2026.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.