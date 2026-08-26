Una textil encontró “sin querer” la fórmula para no caer en la crisis que acorrala al sector
Modernizó sus plantas antes de que se desplomara el consumo y avanzaran las importaciones. En un contexto que consideran hostil, se consideran listos para “explotar” cuando se estabilicen las condiciones
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.