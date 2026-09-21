Las manchas de aceite en la ropa son uno de los accidentes más molestos de la vida cotidiana.

Ya sea por una gota de aderezo durante el almuerzo o por un salto de grasa al cocinar, este tipo de suciedad penetra rápido en las fibras y resulta muy difícil de sacar solo con agua y jabón .

Sin embargo, existe un truco casero muy fácil de poner en práctica que utiliza un producto de bajo costo para absorber la grasa antes de meter la prenda en la lavadora.

Por qué este producto escolar logra atrapar la grasa

El secreto de la tiza está en su capacidad de absorción. Al estar hecha de un polvo muy fino y poroso, actúa como una especie de esponja seca sobre la tela.

En lugar de desparramar el aceite o fijarlo más a las fibras, la tiza atrapa las partículas de grasa y las saca de la prenda, haciendo que la mancha pierda fuerza antes de hacer el lavado tradicional.

El paso a paso para aplicar el truco en la casa

Para usar este método, lo primero que hay que hacer es presionar suavemente la zona manchada con un pedazo de papel de cocina para quitar el exceso de aceite sin frotar.

Imagen ilustrada con Gemini

Después, se pasa la tiza blanca con firmeza sobre la mancha hasta cubrirla por completo con una capa gruesa de polvo. Hay que dejar actuar el producto entre 10 y 15 minutos para que absorba la mayor cantidad de grasa posible antes de sacudir la prenda.

La importancia de usar tiza blanca y actuar rápido

Un detalle fundamental para que el truco salga bien es usar exclusivamente tiza de color blanco. Si se utiliza una tiza con colorantes, existe el riesgo de que la tiza destiña y termine dejando una marca de pigmento en la tela.

Además, la rapidez es clave: cuanto más nueva sea la mancha de aceite, más fácil será para el polvo removerla por completo .

En qué tipo de telas funciona mejor este método

Este truco casero es ideal para prendas de uso diario como remeras de algodón, pantalones de jean, camisas e incluso manteles.

Al no usar químicos fuertes ni fregar de forma agresiva, resulta una alternativa muy segura para tratar telas delicadas que no toleran quitamanchas industriales o agua hirviendo.

El lavado final para dejar la prenda impecable

Una vez transcurrido el tiempo de espera, se debe sacudir la prenda o pasarle un cepillo de cerdas suaves para retirar todo el polvo de la tiza.

Por último, hay que lavar la ropa en el lavarropas o a mano usando el detergente habitual y agua tibia o caliente, siempre que la etiqueta de la prenda lo permita .

De esta forma, los restos de que hayan quedado terminarán de salir por completo.