Ani De la Cruz Riffo tenía 76 años y era una vecina muy conocida en San Martín de los Andes, Neuquén. La mujer decidió acudir sola a la zona de la Costanera durante las primeras horas de la mañana para bañarse en el lago. Su presencia en la orilla llamó la atención de algunos residentes que transitaban por el lugar en ese momento.

Sin embargo, el trágico episodio ocurrió cuando la víctima caminó decidida hacia la orilla en un sector muy concurrido, cerca de la emblemática escultura de Los Ciervos. Ahí, decidió adentrarse en el lago Lácar por sus propios medios para intentar nadar un rato en la zona poco profunda, pero fue en ese momento que la rutina de la jubilada cambió en cuestión de pocos minutos.

La tragedia en la Patagonia que culminó con la muerte de una jubilada

Varias personas que caminaban por el área costera detectaron movimientos extraños mientras la mujer permanecía dentro del agua. Ante esta situación de riesgo, los testigos alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad y médicas locales a través de llamadas de emergencia. Los agentes del Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23 y efectivos de Prefectura Naval acudieron rápidamente al sitio.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a la jubilada, quien todavía presentaba signos vitales al momento de ser asistida en el lugar. Sin embargo, la mujer sufrió una grave descompensación apenas pisó la tierra firme tras salir del agua helada. El personal de salud intentó desesperadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero desgraciadamente no pudo revertir el cuadro fatal.

Los vecinos se mostraron preocupados por la situación de la mujer.

La investigación sobre las razones de la muerte

En esta época del año, las heladas aguas del lago Lácar registran temperaturas extremas que suelen oscilar entre los 5 y los 8 grados centígrados. Este brusco impacto térmico sobre el cuerpo humano suele desencadenar respuestas físicas complejas y muy peligrosas de forma inmediata. Por esta razón, los especialistas sospechan que la víctima sufrió un shock por hipotermia seguido de un paro cardíaco .

Personal de la División Criminalística acudió al lugar para llevar a cabo los peritajes iniciales sobre el cuerpo y la escena. Según los datos preliminares de la inspección, la mujer no presentaba ningún tipo de lesión física ni signos de violencia. Además, las autoridades descartaron por completo la intervención directa de terceras personas en el trágico suceso.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, que caratuló el expediente como muerte dudosa. Además, ordenaron relevar las cámaras de seguridad del municipio y tomar declaración a todos los testigos presenciales de la Costanera. La autopsia médica oficial determinará las causas exactas que provocaron el fallecimiento de la vecina.