La combinación de dos ingredientes habituales de cocina pueden ayudar a limpiar las tuberías, aflojar residuos y reducir malos olores.

Los desagües de la cocina pueden acumular restos de comida, grasa y suciedad que provocan malos olores o dificultan el paso del agua. Para solucionar estos problemas, existe un método casero que utiliza dos ingredientes que todos tienen el hogar.

La técnica consiste en añadir media taza de bicarbonato de sodio junto con otra media taza de vinagre de manzana. No obstante, antes de probarla es importante conocer cómo funciona esta reacción química y qué resultados se pueden esperar.

¿Para qué sirve añadir media taza de bicarbonato de sodio y media taza de vinagre de manzana al desagüe?

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana se utiliza como método casero para aflojar pequeños residuos, reducir malos olores y facilitar la limpieza de los desagües.

Al entrar en contacto, ambos ingredientes producen una reacción ácido-base que libera dióxido de carbono y genera burbujas y espuma .

Esta efervescencia puede ayudar a desprender parte de la suciedad acumulada en las paredes del desagüe. El método funciona como una alternativa de mantenimiento y limpieza superficial, pero no reemplaza los procedimientos mecánicos de destapación cuando existe una obstrucción persistente.

¿Cómo se debe aplicar este método de forma segura en la cocina?

Para desatascar las tuberías con bicarbonato de sodio y vinagre de manzana, se recomienda seguir estos pasos:

Verter agua hirviendo: añadir agua hirviendo directamente por el desagüe. Agregar el bicarbonato: colocar media taza de bicarbonato de sodio en la abertura de la pileta. Incorporar el vinagre: verter media taza de vinagre de manzana sobre el bicarbonato y dejar que se produzca la reacción efervescente. Dejar actuar la mezcla: esperar entre 15 y 30 minutos para que la espuma ayude a eliminar la obstrucción. Enjuagar las tuberías: volver a verter agua caliente para arrastrar los residuos.

Si el desagüe permanece obstruido, se puede repetir el procedimiento varias veces antes de llamar a un plomero.

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana se utiliza como método casero para aflojar pequeños residuos, reducir malos olores y facilitar la limpieza de los desagües. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Qué precauciones se deben tener con estos ingredientes?