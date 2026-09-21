Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder durante septiembre a distintos beneficios para reducir el gasto en farmacias, supermercados y otros comercios.

Una de las promociones más importantes permite conseguir hasta un 50% de descuento en farmacias, aunque el ahorro final depende del banco y del medio de pago utilizado.

El beneficio forma parte de la red de Beneficios Capital Humano - ANSES, que alcanza a más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el país.

Para acceder a las promociones generales, el requisito habitual es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión.

Jubilados ANSES: cómo acceder al 50% de descuento en farmacias

Uno de los beneficios más importantes de septiembre corresponde a Banco Supervielle para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de esa entidad.

La promoción ofrece 50% de descuento los martes en farmacias adheridas. El reintegro tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otros $6.000 mediante QR.

De esta manera, quienes utilizan ambas modalidades pueden alcanzar un ahorro de hasta $12.000. El beneficio también contempla, según las condiciones de la promoción, la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Es importante revisar las condiciones antes de realizar la compra, ya que pueden existir productos excluidos, topes y requisitos específicos según la farmacia y el medio de pago.

Qué otros descuentos tienen los jubilados en farmacias

Fuente: Freepik

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia también cuentan con una promoción especial.

En este caso, el ahorro puede alcanzar el 25% en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. A su vez, determinadas compras pueden financiarse en tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Por eso, el porcentaje que puede ahorrar cada jubilado dependerá principalmente de qué banco utiliza para cobrar sus haberes y de las promociones disponibles en el comercio elegido.

Beneficios ANSES: cómo funcionan los descuentos en comercios

El programa de ANSES no se limita a las farmacias. La red de beneficios incluye supermercados, perfumerías, comercios de consumo cotidiano y otros establecimientos.

La modalidad general consiste en pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se recibe la jubilación o pensión.

Dependiendo de la promoción, el descuento puede aplicarse directamente al momento de pagar o acreditarse posteriormente como un reintegro.

Entre los beneficios informados para septiembre aparecen:

Coto: 10% de descuento, sin tope, sujeto a exclusiones.

Jumbo, Disco y Vea: 10% en determinados rubros y hasta 20% en perfumería y limpieza.

Josimar: 15% en productos alcanzados, sin tope.

Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.

Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por compra.

Chango Más: 10%, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.

El requisito clave para aprovechar los descuentos

Para utilizar los beneficios generales de ANSES, el punto principal es pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en los comercios adheridos.