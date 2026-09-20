Es uno de esos trucos caseros que se pasan de generación en generación y que hoy vuelve a circular con fuerza: sumar un poco de vinagre al lavarropas. No hace falta comprar productos caros ni especializados, y quienes lo prueban aseguran que la ropa sale distinta.

Para qué sirve el vinagre en la lavadora

El vinagre blanco es ácido, y esa es la clave de casi todos sus beneficios dentro del lavarropas:

Disuelve residuos de detergente y suavizante. Con el tiempo, esos productos dejan una capa pegajosa en el tambor, en los compartimentos y en las fibras de la ropa. El vinagre ayuda a romper esa acumulación.

Neutraliza los malos olores. El olor a humedad o a “encerrado” que a veces queda en la ropa o dentro del tambor suele venir de esos mismos residuos y de la humedad estancada. El vinagre los ataca directamente.

Combate el sarro y la cal. En zonas de agua dura, los minerales se depositan en las mangueras y resistencias. La acidez del vinagre ayuda a disolver esa cal.

Suaviza la ropa. Usado en pequeñas cantidades, deja las prendas más suaves sin la película química que dejan algunos suavizantes comerciales.

Poner vinagre en la lavadora disuelve residuos de detergente y suavizante, quita olores y limpia el tambor. (Representación creada con IA) ChatGPT

Por qué se recomienda

Más allá de los resultados, el vinagre tiene tres ventajas que explican su popularidad: