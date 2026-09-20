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Es uno de esos trucos caseros que se pasan de generación en generación y que hoy vuelve a circular con fuerza: sumar un poco de vinagre al lavarropas. No hace falta comprar productos caros ni especializados, y quienes lo prueban aseguran que la ropa sale distinta.

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Para qué sirve el vinagre en la lavadora

El vinagre blanco es ácido, y esa es la clave de casi todos sus beneficios dentro del lavarropas:

  • Disuelve residuos de detergente y suavizante. Con el tiempo, esos productos dejan una capa pegajosa en el tambor, en los compartimentos y en las fibras de la ropa. El vinagre ayuda a romper esa acumulación.
  • Neutraliza los malos olores. El olor a humedad o a “encerrado” que a veces queda en la ropa o dentro del tambor suele venir de esos mismos residuos y de la humedad estancada. El vinagre los ataca directamente.
  • Combate el sarro y la cal. En zonas de agua dura, los minerales se depositan en las mangueras y resistencias. La acidez del vinagre ayuda a disolver esa cal.
  • Suaviza la ropa. Usado en pequeñas cantidades, deja las prendas más suaves sin la película química que dejan algunos suavizantes comerciales.
Poner vinagre en la lavadora disuelve residuos de detergente y suavizante, quita olores y limpia el tambor. (Representación creada con IA)
Poner vinagre en la lavadora disuelve residuos de detergente y suavizante, quita olores y limpia el tambor. (Representación creada con IA)ChatGPT

Por qué se recomienda

Más allá de los resultados, el vinagre tiene tres ventajas que explican su popularidad:

  • Es económico. Una botella cuesta una fracción de lo que valen los limpiadores específicos para lavarropas.
  • Es ecológico. No suma químicos agresivos al agua ni deja residuos difíciles de degradar.
  • Es simple. Ya está en casi todas las cocinas, así que no hay que comprar nada especial.