El bicarbonato de sodio, el vinagre y el detergente se encuentran entre los productos más frecuentemente utilizados en las rutinas de limpieza, gracias a la versatilidad que presentan y la facilidad con que pueden ser incorporados en las actividades cotidianas.

Su combinación brinda beneficios significativos para eliminar la suciedad acumulada, neutralizar los olores desagradables y contribuir al mantenimiento de diversos espacios en el hogar en condiciones óptimas.

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y detergente

Cuando estos ingredientes interactúan permiten formar una mezcla cuyo efecto facilita la eliminación de residuos, grasa y suciedad adherida en superficies complicadas.

El bicarbonato de sodio y el detergente son célebres por sus propiedades desodorizantes y por su eficacia en la eliminación de suciedad de manera eficiente, mientras que el vinagre blanco es ampliamente utilizado para remover los depósitos minerales y residuos acumulativos.

Esta combinación puede simplificar las tareas de limpieza cotidianas, especialmente en áreas donde se acumula suciedad difícil de eliminar.

El efecto de esta mezcla facilita la eliminación de residuos, grasa y suciedad adherida en superficies complicadas. (foto: El Cronista).

Para qué sirve

Esta preparación puede utilizarse para limpiar, por ejemplo

Desagües

Mesadas

Cestos de basura

Heladeras

Piletas de cocina

El uso de guantes y elementos de protección es siempre recomendable durante las labores de limpieza, además de evitar el contacto de la mezcla con el rostro.