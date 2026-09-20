Las verduras al wok son una opción práctica para resolver un almuerzo o una cena con pocos ingredientes. Zanahorias, morrones, cebollas y brócoli permiten armar distintas combinaciones para servir solas, acompañar carnes o mezclar con arroz y fideos.

El secreto de un buen resultado está en evitar que las verduras acumulen líquido durante la cocción. Si el recipiente se llena demasiado o los ingredientes llegan mojados, se genera vapor y el salteado pierde esa textura firme que lo caracteriza.

Para esta preparación, se puede utilizar el wok Olive de Hudson, de aluminio, de 28 cm y con revestimiento antiadherente. Su superficie permite trabajar con una pequeña cantidad de aceite y facilita que los ingredientes se desprendan al moverlos durante la cocción.

Cómo preparar las verduras antes de saltearlas

Antes de encender la hornalla, conviene lavar, secar y cortar todos los ingredientes. El salteado es una cocción rápida: tener todo listo permite incorporar cada verdura en el momento adecuado.

Secar bien los vegetales es un paso clave para no agregar agua al wok. También conviene cortar en tamaños similares las piezas de una misma verdura y hacer cortes más finos en las que tardan más en cocinarse, como la zanahoria.

Una combinación sencilla incluye cebolla en tiras, morrón, zanahoria y pequeños ramilletes de brócoli. También se puede sumar zucchini, teniendo en cuenta que libera bastante humedad y conviene incorporarlo hacia el final.

Cómo saltear verduras en el wok Olive de Hudson

Colocar una pequeña cantidad de aceite en el wok Olive de Hudson y calentarlo a fuego medio a medio-alto, respetando las indicaciones de uso del producto. Al tratarse de un recipiente antiadherente, conviene evitar calentarlo vacío durante un tiempo prolongado.

Agregar primero las verduras más firmes, como la zanahoria y el brócoli. Después, incorporar la cebolla y el morrón. Las variedades más tiernas o de cocción rápida se suman al final.

La clave es no sobrecargar el wok. Los ingredientes necesitan espacio para entrar en contacto con la superficie caliente. Si se prepara una cantidad abundante, es preferible dividirla en tandas y reunir todo al terminar.

Durante la cocción, remover con una espátula de madera o silicona para cuidar el revestimiento antiadherente. Alternar movimientos con breves momentos de contacto con la base ayuda a que los vegetales se doren sin quemarse.

Cuándo agregar la sal y las salsas al salteado

Para controlar mejor la humedad, conviene añadir la sal hacia el final de la cocción. Lo mismo ocurre con la salsa de soja y otros condimentos líquidos: una cantidad excesiva puede transformar el salteado en una preparación con demasiado jugo.

Una vez que las verduras estén cocidas pero todavía firmes, incorporar los condimentos, mezclar y cocinar brevemente para integrar los sabores. Si se utiliza salsa de soja, probar antes de agregar sal.

El ajo picado también requiere atención: conviene sumarlo cuando las otras verduras ya estén avanzadas para evitar que se queme y deje un gusto amargo.

Qué errores evitar para que las verduras queden crocantes

Incorporarlas mojadas: el agua del lavado aumenta la humedad dentro del recipiente.

Cocinar todo al mismo tiempo: cada vegetal necesita un tiempo diferente.

Llenar demasiado el wok: dificulta el dorado y favorece la acumulación de líquido.

Tapar durante el salteado: retiene el vapor y modifica la textura buscada.

Extender demasiado la cocción: las verduras siguen ablandándose y pierden firmeza.

Variantes para acompañar las verduras al wok

El salteado puede servirse con arroz o fideos previamente cocidos y bien escurridos. Conviene incorporarlos al final, con las verduras listas, y mezclar solo el tiempo necesario para calentarlos.

Otra alternativa es sumar tofu dorado por separado. Cocinar los componentes en tandas permite controlar mejor sus puntos de cocción y evita sobrecargar el wok Olive de Hudson.

Con los ingredientes secos, espacio suficiente y una cocción breve, es posible preparar verduras al wok doradas por fuera y firmes al morder, listas para servir apenas salen del fuego.