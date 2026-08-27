Durante la mañana del 28 de enero de 2021, una acción que pocas semanas antes cotizaba por debajo de US$ 20 llegó a tocar los US$ 483.

No respondía a un anuncio decisivo ni a un balance capaz de cambiar sus perspectivas. Era GameStop, una cadena de locales de videojuegos que perdía terreno frente a las descargas digitales y, de pronto, se había convertido en el centro de una pulseada bursátil global.

En una punta había inversores con posiciones cortas, entre ellos fondos de cobertura. En la otra aparecía una multitud menos uniforme de operadores minoristas que intercambiaban análisis, apuestas y bromas en WallStreetBets, un foro de Reddit.

La imagen de dos bandos compactos resultó irresistible, pero la historia fue más compleja: no todos compraban por el mismo motivo, no todos los fondos apostaban a la baja y el célebre short squeeze explica solo una parte de lo ocurrido.

GameStop antes de convertirse en una acción meme

GameStop vendía consolas, accesorios y videojuegos nuevos y usados mediante miles de locales, un modelo presionado por la descarga directa desde las plataformas de Sony, Microsoft y Nintendo.

En el ejercicio fiscal que terminó el 30 de enero de 2021, sus ventas cayeron 21,3% y perdió US$ 215,3 millones. La pandemia agravó la situación, aunque el comercio electrónico creció. Era un negocio deteriorado y expuesto a un cambio tecnológico profundo, pero no una cáscara vacía.

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Esa diferencia alimentó dos lecturas opuestas

Para los bajistas, el comercio digital terminaría desplazando el negocio físico. Para otros inversores, la llegada de Ryan Cohen, cofundador de la tienda en línea Chewy, abría la posibilidad de una reconversión.

Keith Gill, conocido en YouTube como Roaring Kitty y en Reddit como DeepFuckingValue, sostenía desde 2019 que el mercado subestimaba tanto la capacidad de resistencia de GameStop como su potencial de transformación.

Qué era WallStreetBets y cómo amplificó la apuesta

WallStreetBets no era una sociedad de inversión ni una mesa coordinada, sino una comunidad dedicada a operaciones de alto riesgo. Su cultura mezclaba análisis, memes y capturas de grandes ganancias o pérdidas. Los usuarios publicaban y la comunidad daba visibilidad al contenido mediante votos, un mecanismo capaz de llevar una tesis atractiva ante una audiencia enorme.

En GameStop convivieron varios relatos

Algunos creían que la empresa estaba subvaluada, otros veían una oportunidad técnica en la cantidad extraordinaria de posiciones cortas y había quienes compraban como una impugnación simbólica a Wall Street. Ante el Congreso, Gill sostuvo que sus publicaciones respondían a investigación, mientras el CEO de Reddit, Steve Huffman, definió a WallStreetBets como una comunidad especializada en inversiones de mayor riesgo y retorno potencial.

La vulnerabilidad que el foro detectó era real. Al cierre de 2020, las acciones vendidas en corto equivalían al 109,26% de las acciones en circulación, según el informe posterior del personal de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El porcentaje podía superar 100% porque un título comprado a un vendedor en corto podía prestarse otra vez, creando más de una posición bajista sobre la misma acción original.

Quien vende en corto toma prestada una acción, la vende y espera recomprarla más barata para devolverla. Si el precio sube, la pérdida crece y el intermediario puede exigir garantías adicionales.

Cuando muchos vendedores se ven obligados a recomprar al mismo tiempo, esas compras elevan aún más la cotización y pueden forzar nuevas salidas : eso es un short squeeze.

La suba de GameStop y el efecto sobre los fondos de cobertura

El movimiento se aceleró el 13 de enero, cuando GameStop cerró a US$ 31,40 frente a US$ 19,95 el día anterior y el volumen saltó de unos 7 millones a 144 millones de acciones. El 22 pasó de US$ 43 a US$ 72 en unas tres horas.

Cinco días después cerró a US$ 347,51 y el 28 alcanzó el máximo de US$ 483. Son precios de 2021, anteriores al desdoblamiento de cuatro por una de 2022. Para entonces, las cuentas individuales que negociaban GameStop habían pasado de menos de 10.000 a casi 900.000.

Los fondos bajistas quedaron bajo presión

Melvin Capital cerró con pérdidas su posición en GameStop y terminó enero con una caída de 53% en el conjunto de su cartera, según Reuters. Fondos gestionados por Citadel y Point72 aportaron US$ 2.750 millones a Melvin durante aquellos días, mientras Andrew Left, de Citron Research, también abandonó su apuesta. Sin embargo, la SEC constató que otros fondos compraron GameStop y que operadores institucionales se sumaron a la suba.

El episodio dañó seriamente a determinados fondos, no a toda la industria por igual.

El personal de la SEC encontró que, entre el 22 y el 27 de enero, la cobertura de posiciones cortas contribuyó a los aumentos del precio. Sin embargo, esas recompras fueron una fracción pequeña del volumen comprador total y la acción permaneció elevada cuando su efecto directo ya debía haberse debilitado. La conclusión oficial fue que el sentimiento positivo, expresado en nuevas compras por razones diversas, sostuvo la apreciación durante varias semanas. Hubo short squeeze, pero no fue el único ni el principal combustible de toda la escalada.

El 28 de enero añadió otro giro

Robinhood y otras plataformas limitaron las compras de GameStop ante el aumento de las garantías exigidas por el sistema de compensación, aunque permitieron vender. La decisión coincidió con la caída y provocó acusaciones de favoritismo que las firmas negaron.

En febrero, el Congreso llamó a declarar a los responsables de Robinhood, Reddit, Citadel y Melvin Capital, junto con Gill.

Para entonces, la caída había mostrado la otra cara del episodio. Desde el máximo del 28 de enero hasta el cierre de la primera semana de febrero, GameStop perdió más de 86% de su valor. Quienes habían comprado antes podían conservar ganancias aun después del retroceso, pero muchos de los que ingresaron cerca de los máximos sufrieron fuertes pérdidas.

Ganar, perder o ninguna opción: por qué es importante el caso GameStop

GameStop mostró cómo una comunidad en internet podía concentrar la atención y el interés comprador hasta incidir en el precio de una acción ante una estructura de mercado vulnerable.

También dejó una conclusión más sobria: no hubo un único grupo minorista que ganó ni un bloque institucional que perdió. Detrás de cada meme hubo operaciones a precios distintos, y el desenlace dependió del momento en que cada participante entró y salió.