El avance de un sistema meteorológico sobre la región mantiene bajo vigilancia a Neuquén, Río Negro y Chubut, donde las condiciones podrían complicarse durante las próximas 72 horas.

Entre los principales riesgos aparecen las fuertes ráfagas de viento, las precipitaciones abundantes y, en determinadas zonas, la posibilidad de granizo e inundaciones.

Alerta meteorológica: qué se espera durante las próximas 72 horas

El escenario previsto para buena parte de la Patagonia combina distintos fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones en rutas, caminos y zonas urbanas.

Las condiciones más relevantes incluyen:

Fuertes ráfagas de viento , con posibilidad de superar los valores habituales.

Lluvias de variada intensidad.

Tormentas aisladas en determinados sectores.

Posibilidad de granizo .

Acumulación de agua y riesgo de anegamientos e inundaciones .

Nevadas en zonas cordilleranas y de mayor altitud.

El impacto no será necesariamente igual en las tres provincias, ya que dependerá de la ubicación y evolución del sistema meteorológico.

Neuquén: lluvias, viento y riesgo de tormentas

Foto: Foco Uy

En Neuquén, el ingreso de condiciones inestables puede generar períodos de lluvias y viento fuerte en diferentes sectores.

Las zonas cordilleranas podrían presentar además precipitaciones en forma de nieve, mientras que en sectores más bajos pueden registrarse lluvias y ráfagas intensas.

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas expuestas al viento y en sectores donde pueda producirse acumulación de agua.

Río Negro: fuertes ráfagas y precipitaciones

En Río Negro, el panorama también estará marcado por la presencia de viento y precipitaciones.

Las ráfagas pueden complicar la circulación, especialmente para vehículos de gran porte y en caminos abiertos.

A su vez, las lluvias podrían generar anegamientos temporarios en los sectores donde se produzcan mayores acumulaciones.

La situación puede cambiar rápidamente, por lo que es importante revisar las actualizaciones meteorológicas antes de emprender viajes.

Chubut: viento intenso y lluvias en distintas zonas

Chubut también aparece entre las provincias alcanzadas por este escenario meteorológico.

El viento será uno de los principales protagonistas, acompañado por precipitaciones que pueden presentarse con distinta intensidad según la región.

En áreas cordilleranas, las condiciones pueden incluir nevadas, mientras que otros sectores podrían registrar lluvias y ráfagas fuertes.

Granizo, viento e inundaciones: cuáles son los principales riesgos

Cuando se combinan lluvias intensas, ráfagas y tormentas, pueden producirse diferentes inconvenientes.

El granizo puede provocar daños materiales y reducir considerablemente la visibilidad durante una tormenta.

A su vez, las precipitaciones abundantes en períodos cortos pueden favorecer la aparición de anegamientos e inundaciones en sectores vulnerables.

El viento fuerte también puede ocasionar caída de ramas, árboles y otros elementos que se encuentren expuestos.

Por este motivo, ante una tormenta intensa se recomienda permanecer en lugares seguros y evitar circular innecesariamente.

Qué precauciones tomar ante el temporal

Durante las próximas horas, quienes se encuentren en las zonas alcanzadas deberían tomar algunas precauciones: