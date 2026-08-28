Una crisis energética inevitable: la predicción de Elon Musk que sorprendió a todos. Fuente: Shutterstock.

El dispositivo que millones de personas llevan todos los días en sus bolsillos parece tener los años contados. El encargado de vaticinar el fin de los celulares tal como los conocemos fue Elon Musk, quien confirmó el año en que podrían dejar de ser la principal herramienta tecnológica.

La cuenta regresiva sorprende por la cercanía del desenlace. El magnate multimillonario advirtió que el smartphone que acostumbramos a utilizar podría ser reemplazado por una tecnología mucho más avanzada.

Atención: qué dijo Elon Musk sobre el futuro de los celulares

Musk planteó durante una conversación en The Joe Rogan Experience que el modelo actual de los smartphones podría quedar atrás dentro de cinco o seis años. Es decir: 2030 o 2031.

Elon Musk planteó que el modelo actual de los smartphones podría quedar atrás dentro de cinco o seis años. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Su pronóstico pone el foco en un cambio concreto, que estaría principalmente en la manera en que las personas interactúan con la tecnología .

En lugar de depender de decenas de aplicaciones, el usuario podría comunicarse directamente con un sistema de inteligencia artificial capaz de interpretar pedidos y ejecutar diferentes acciones.

El dispositivo que podría reemplazar al smartphone

La propuesta de Elon Musk apunta a un equipo mucho más sencillo que los celulares actuales. Funcionaría como una especie de nodo conectado a sistemas de inteligencia artificial.

Gran parte del procesamiento se realizaría en servidores externos, mientras que el dispositivo portátil actuaría como una interfaz para comunicarse con esos modelos.

Entre las características que podría tener este nuevo modelo aparecen:

Conexión permanente con sistemas de inteligencia artificial.

Procesamiento de información mediante servidores externos.

Menor dependencia de aplicaciones individuales.

Interacción directa mediante pedidos al sistema.

Generación de contenidos de manera personalizada.

La idea supone un cambio profundo frente al funcionamiento actual. En lugar de buscar qué aplicación utilizar, el usuario simplemente indicaría qué necesita y la IA se ocuparía de resolverlo.

Qué pasaría con las aplicaciones y los sistemas operativos

Uno de los puntos centrales de esta predicción de Musk es el posible final del modelo basado en Android, iOS y las tiendas de aplicaciones .

Musk imagina un escenario en el que los programas independientes pierdan protagonismo frente a un agente de inteligencia artificial capaz de concentrar distintas funciones.

Así, actividades que actualmente requieren abrir varias aplicaciones podrían realizarse desde una única interfaz. La IA podría encargarse de interpretar la orden y seleccionar las herramientas necesarias.

El empresario también planteó que estos sistemas podrían generar imágenes, videos y otros contenidos en tiempo real, de acuerdo con las indicaciones de cada usuario.