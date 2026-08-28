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Este viernes, 28 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5703 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

 1°5703 11°4916
 9873  12°2485
 3°8237 13°5224 
 2047  14°3853 
 0337  15°5784 
 6°8669  16°4500
 5254  17°5939 
 3913  18°1661 
 5104  19°9039 
 10°5471 20°4982 

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Soñar con San Cono se asocia con protección y buena suerte, sobre todo económica. Refleja esperanza de mejoras rápidas y confianza en la ayuda divina.

También puede señalar promesas o agradecimientos pendientes. Invita a actuar con fe, sin dejarlo todo al azar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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