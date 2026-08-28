En esta noticia ¿Qué significa soñar con san cono?

Este viernes, 28 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5703 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

1° 5703 11° 4916 2° 9873 12° 2485 3° 8237 13° 5224 4° 2047 14° 3853 5° 0337 15° 5784 6° 8669 16° 4500 7° 5254 17° 5939 8° 3913 18° 1661 9° 5104 19° 9039 10° 5471 20° 4982

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono se asocia con protección y buena suerte, sobre todo económica. Refleja esperanza de mejoras rápidas y confianza en la ayuda divina.

También puede señalar promesas o agradecimientos pendientes. Invita a actuar con fe, sin dejarlo todo al azar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.