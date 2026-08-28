Los guisos son uno de los platos más elegidos para comer rico, abundante y económico. Sin embargo, existe un truco casero poco conocido que puede incorporarse a la preparación y que muchas personas comenzaron a utilizar para potenciar el sabor y mejorar el aprovechamiento de determinados nutrientes.

El protagonista es un ingrediente que prácticamente todos tienen en casa: el vinagre. Aunque suele asociarse a ensaladas y aderezos, su acidez puede cumplir una función interesante cuando se incorpora a preparaciones con legumbres, especialmente lentejas.

Rociar vinagre en la olla y luego hacer el guiso: por qué lo recomiendan

El motivo principal está relacionado con la acidez del vinagre. Al incorporarlo en una preparación con legumbres, puede modificar ligeramente el medio de cocción y contribuir a que determinados minerales presentes en los alimentos sean más aprovechables.

Las lentejas, por ejemplo, contienen hierro de origen vegetal, cuya absorción por el organismo es menor que la del hierro presente en alimentos de origen animal.

Por eso, algunos especialistas en nutrición recomiendan acompañar las legumbres con ingredientes que aporten acidez o vitamina C, como tomate, pimiento o cítricos.

Vinagre en la olla: el truco para eliminar grasa y restos quemados

Antes de preparar un guiso, rociar una pequeña cantidad de vinagre sobre la olla puede ayudar a aflojar restos de grasa y suciedad que hayan quedado adheridos de preparaciones anteriores.

Su acidez lo convierte en un recurso casero utilizado para desengrasar y facilitar la limpieza de distintas superficies de la cocina.

La clave está en asegurarse de que la olla quede bien limpia antes de comenzar a cocinar. De esta manera, se evita que restos quemados o residuos de comidas anteriores se mezclen con los nuevos ingredientes y terminen alterando el sabor, aroma o aspecto del guiso.

El truco del vinagre para las lentejas y otros guisos

El recurso es particularmente conocido en la preparación de guisos de lentejas. La idea no consiste en agregar una gran cantidad de vinagre, sino laminar la olla con una pequeña cantidad para aportar acidez y equilibrar el plato.

Más allá de su posible aporte en el aprovechamiento del hierro, el vinagre puede modificar el perfil de sabor del guiso.

Una pequeña cantidad puede aportar un contraste ácido que ayuda a equilibrar preparaciones con ingredientes grasos o sabores intensos.

Un detalle sencillo para mejorar el sabor del guiso

El vinagre también puede utilizarse como un recurso gastronómico. Su acidez ayuda a equilibrar sabores y puede aportar una sensación más fresca a platos de cocción prolongada.

Esto resulta especialmente útil en guisos que contienen carne, embutidos, papas o legumbres, donde los sabores pueden resultar más pesados.

La clave está en utilizarlo con moderación: el objetivo no es que el plato tenga un fuerte sabor a vinagre, sino conseguir un pequeño contraste ácido que acompañe al resto de los ingredientes.