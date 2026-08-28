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Desinflación

Sin presión significativa sobre el tipo de cambio, señales de una desinflación más acelerada en los próximos meses y una potencial recuperación de sectores cíclicos de la economía, desde Delphos Investment ven espacio para una compresión de tasas.

La dinámica de tasas mostró un cambio a partir de fines de julio, en un contexto de mayor presión sobre el tipo de cambio.

Estabilidad

Desde marzo hasta fines de julio se observó un período de estabilidad, con la caución a 1 día operando entre 18,8% y 24,5% TNA, la TAMAR entre 21,4% y 23,4% desde abril y la curva de Lecaps con rendimientos inferiores a 25,5% TIR en el tramo corto y 28% en los bonos más largos.

Este escenario ocurrió junto con compras sostenidas de dólares por parte del BCRA, que mediante la oferta de instrumentos de cobertura compensaba la inyección de pesos y evitaba presión sobre el tipo de cambio.

Desinflación

“Por el lado de la inflación, esperamos una desaceleración más marcada en los próximos meses. El precio de la carne mostró una moderación durante los últimos cinco meses y, si continúa la desescalada del conflicto de Medio Oriente y la reciente caída del Brent, los combustibles deberían perder incidencia sobre la dinámica de precios”.

En esta línea, la demanda de dinero continúa en niveles históricamente bajos, dejando margen para una recuperación de la demanda de pesos.

“En ausencia de presiones cambiarias, esto permitiría que una mayor proporción de los pesos emitidos por las compras de divisas del BCRA permanezca en el sistema sin necesidad de ser esterilizada, favoreciendo una eventual baja de tasas”, concluye el informe.