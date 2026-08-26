Cuando Elon Musk llegó a la política de Estados Unidos, ese hecho coincidió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde entonces y hasta que duró su paso por el Gobierno, sus intervenciones públicas se enfocaron en exponer presuntos fraudes y cuestionar situaciones que, según el magnate, han afectado a los ciudadanos estadounidenses.

En medio de este nuevo escenario, el fundador de Tesla volvió a generar repercusión con una publicación realizada desde la cuenta oficial de X. Allí planteó cuál considera que ha sido “la mayor estafa de todos los tiempos”, una afirmación que rápidamente llamó la atención por la magnitud de su señalamiento.

La declaración de Musk se suma así a sus habituales intervenciones sobre el funcionamiento del Gobierno y el uso de los recursos públicos. Su participación en la política estadounidense lo convirtió en una de las figuras más visibles del entorno de Trump, especialmente por sus críticas a posibles irregularidades y su discurso contra el gasto y el fraude.

Elon Musk gana un nuevo país aliado en América Latina y desembarca con Tesla en esta potencia de la región. Shutterstock

¿Cuál es la mayor estafa en los Estados Unidos según Elon Musk?

En función de las últimas declaraciones que compartió el CEO de Space X y hoy líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a través de la red social de su propiedad, la “mayor estafa de todos los tiempos” estaría vinculada al uso de fondos sin fines de lucro.

Elon Musk confirmó cuál sería la estafa más grande de todos los tiempos. Foto: Grok.

“Una de las mayores trampas que hemos descubierto, y que es realmente una locura, es que el Gobierno le da dinero a una supuesta organización sin fines de lucro , que tiene muy pocos controles y no se audita posteriormente”, le dijo Musk en el podcast Verdict, del senador de Texas, Ted Cruz.

“Así que estos son los 1,900 millones de dólares para Stacey Abrams . Luego se otorgan salarios desorbitados, lo destinan todo a la organización sin fines de lucro, compran aviones, casas y todo tipo de cosas”, manifestaba el fundador de Tesla en conversaciones con el funcionario norteamericano.

En este contexto, el empresario puso el foco en cómo en el gasto público y en cómo ofrecería una escapatoria para que las organizaciones sin fines de lucro “vivan como reyes y reinas”.

Adiós Starlink para siempre: el innovador sistema de Elon Musk que será diez veces más veloz y dominará el planeta (foto: archivo).

¿Qué es el DOGE?

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es un organismo del Gobierno norteamericano que actualmente lideraElon Musk y tiene por objetivo llevar a cabo un recorte drástico del gasto público.

Concretamente, busca disminuir los costos operativos del Gobierno a través del desmantelamiento y disolución de un gran número de agencias federales.

El departamento ha recibido varias críticas por ciertos recortes involuntarios que han realizado en distintas áreas políticas, tales como las iniciativas para contrarrestar la propagación del virus del ébola.