Elon Musk creó un innovador plan para convertirse en el propietario total del mundo a costa de la salud de millones de personas (foto: archivo).

Elon Musk es la persona más rica del mundo y el principal aliado político del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; en 2025 es innegable que es uno de los individuos más influyentes del planeta. Sin embargo, su vida personal también llama la atención, especialmente por su decisión de tener 14 hijos, un número que no parece ser casual.

Aunque Musk no suele hablar abiertamente sobre este tema, su apoyo a la ideología conocida como “pronatalismo” podría ser la clave detrás de esta sorprendente elección. Para algunos, esto no es solo una decisión individual, sino parte de un plan más grande que muchas figuras están llevando a cabo.

¿Qué es lo que realmente busca con esta postura? Su visión del futuro, compartida por muchos de sus colegas de Silicon Valley, podría ser mucho más ambiciosa de lo que cualquiera imagina.

El magnate Elon Musk tiene 12 hijos con tres mujeres: Justine Musk, Grimes y Shivon Zilis. Foto: vecteezy.

¿Qué es el pronatalismo y por qué Musk lo apoya?

El pronatalismo es una ideología que promueve el aumento de las tasas de natalidad como respuesta a desafíos demográficos, como el envejecimiento de la población o el decrecimiento de nacimientos en ciertas regiones.

Para Elon Musk, este enfoque es mucho más que una preocupación social; forma parte de su visión sobre el futuro de la humanidad.

En su biografía escrita por Walter Isaacson, se destaca cómo Musk percibe los peligros del declive poblacional como una amenaza para la civilización. Su apoyo a este movimiento está ligado a su idea de garantizar la continuidad y expansión de la vida humana.

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

“ Realmente quiere que las personas inteligentes tengan hijos ”, dijo Shivon Zilis, madre de dos de sus hijos y ejecutiva de una de sus compañías. Asegura que Musk se ofreció a ser su donante de esperma para que “ los niños fueran genéticamente suyos ”.

Además, en múltiples ocasiones el magnate apoyó la postura pronatalista en su plataforma oficial de la red social X (@elonmusk), en entrevistas con la prensa y en eventos públicos.

Elon Musk no acepta a su hija transgénero, Vivian Jenna Wilson, quien lo desheredó en 2022: Foto: Archivo.

Los 14 hijos de Elon Musk: quiénes son

El multimillonario tiene 14 hijos con cuatro mujeres diferentes : su primera esposa, Justine Musk; la cantante canadiense conocida como Grimes (Claire Elise Boucher) y su empleada y directora de Neuralink, Shivon Zilis, con quien tuvo gemelos al mismo tiempo que mantenía su relación con la artista y Ashley St. Clair, la ex-influencer MAGA que hoy lo está demandando por haber usado Grok (su herramienta de IA generativa) para crear imágenes sexualmente explicitas de ella sin su consentimiento.

Con Justine Wilson:

Nevada Alexander Musk : nacido en 2002, falleció a las 10 semanas debido al síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS).

Griffin Musk y Vivian Jenna Wilson : mellizos nacidos en 2004. Anteriormente conocida como Xavier Musk, en 2022 Vivian cambió su nombre y género y : mellizos nacidos en 2004. Anteriormente conocida como Xavier Musk, en 2022 Vivian cambió su nombre y género y desheredó a su padre , quien la calificó de “muerto” durante una entrevista en 2024.

Kai Musk, Saxon y Damian Musk: trillizos nacidos en 2006.

Con Grimes:

X Æ A-Xii (apodado X): nacido en 2020.

Exa Dark Sideræl Musk : nacida en 2021.

Techno Mechanicus (apodado Tau): su fecha de nacimiento no fue revelada públicamente.

Con Shivon Zilis:

Strider y Azure Musk : mellizos nacidos en 2021.

Arcadia : nacida en 2024.

Seldon Lycurgus: nacido entre fines de 2024 y principios de 2025.

Con Ashley St. Clair: