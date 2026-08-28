El Gobierno responde a la ofensiva por la morosidad: los números del debate que llega al Congreso
La Libertad Avanza se atajó del intento de sesión y convocó a las comisiones la semana que viene para debatir los proyectos sobre endeudamiento de familias. A fondo, cuáles son los datos que mira el Gobierno y la defensa que prepararon los diputados con Milei para afrontar el tema
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 28 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.