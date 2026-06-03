El cambio climático ya provocó episodios extremos en distintas partes del mundo, como sequías extensas, incendios forestales y el retroceso de los hielos polares. Sin embargo, Elon Musk, dueño de X —antes Twitter— y fundador de Tesla y SpaceX, advirtió sobre un riesgo distinto: una posible falta de electricidad capaz de modificar de manera profunda la vida cotidiana.

Durante su participación en el evento Bosch Connected World, Musk señaló que, desde 2025, la producción energética podría no alcanzar para cubrir la demanda creciente, sobre todo aquella vinculada con el avance de la Inteligencia Artificial.

El pronóstico fue realizado durante una instancia de preguntas y respuestas sobre la crisis energética global. Allí, el magnate alertó que la escasez eléctrica pondrá a prueba la capacidad mundial para generar la energía necesaria.

La escasez eléctrica: una crisis que podría afectar al planeta

Musk remarcó que la electricidad es uno de los recursos centrales de la vida moderna. Su relevancia no se limita al uso doméstico, ya que también sostiene procesos industriales, comerciales y tecnológicos. Imaginar una jornada sin electricidad alcanza para dimensionar el impacto de una crisis de este tipo.

Desde las energías renovables, como la solar y la eólica, hasta los dispositivos de uso diario y las tecnologías más avanzadas, todo depende de una infraestructura eléctrica estable. En este escenario, la mayor complejidad de los microchips y el consumo acelerado de recursos por parte de la Inteligencia Artificial empiezan a presionar al sistema energético .

Según Musk, la demanda asociada a la IA se multiplica por 10 cada seis meses, una cifra que representa un desafío considerable para la infraestructura eléctrica mundial.

La industria tecnológica ya encendió sus señales de alerta. Distintos especialistas advierten que esta posible falta de energía no solo podría frenar el ritmo de innovación, sino también poner en riesgo avances que hoy forman parte de la vida cotidiana.

Inteligencia Artificial y energía: un vínculo cada vez más delicado

Uno de los puntos más sensibles de este escenario es la relación entre la Inteligencia Artificial y el consumo de electricidad. En los últimos años, el desarrollo de la IA no estuvo condicionado únicamente por la fabricación de chips neuronales, sino también por la capacidad energética necesaria para mantener operativos esos sistemas.

La IA será una gran consumidora de energía y datos en el futuro. Freepik

Musk sostuvo que, en los próximos años, las restricciones podrían pasar por componentes clave de la red eléctrica, como los transformadores de potencia y los reductores de tensión. Esta situación abre un nuevo problema: la disponibilidad de esos elementos podría no ser suficiente para acompañar el crecimiento esperado de las tecnologías emergentes .

Frente a este panorama, compañías como Google, Microsoft y Amazon ya comenzaron a buscar alternativas. Algunas de estas empresas avanzaron en acuerdos estratégicos para asegurarse energía suficiente para sus operaciones.

De todos modos, el desafío supera a las grandes tecnológicas. Para evitar un colapso energético, será necesaria la cooperación entre gobiernos, empresas y comunidades.