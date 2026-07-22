En esta noticia ¿Qué dijo Elon Musk sobre la jubilación y los ahoarros?

Elon Musk suele compartir sus reflexiones sobre temas clave de la coyuntura global. El empresario analiza de forma constante el avance de las nuevas tecnologías en la economía y sus opiniones generan debates profundos entre especialistas y el público general.

El magnate acostumbra a lanzar predicciones sobre el impacto del desarrollo técnico en la sociedad. Sus declaraciones abordan el futuro del trabajo y la vida cotidiana. Muchas de sus ideas transforman la manera de pensar los próximos años.

En esta oportunidad, el fundador de Tesla se refirió al fin de los ahorros tradicionales y también afirmó que la inteligencia artificial cambiará el concepto de la jubilación . Su visión plantea una transformación radical en el sistema financiero global.

¿Qué dijo Elon Musk sobre la jubilación y los ahoarros?

El magnate expuso su postura durante una entrevista en el pódcast Moonshots con el experto Peter Diamandis. En ese espacio, Musk analizó la rápida evolución de los robots humanoides y los algoritmos. El avance de la robótica redefinirá la producción de bienes en poco tiempo.

Musk sostuvo que guardar dinero para el retiro carecerá de sentido en las próximas décadas. La automatización extrema reducirá los costos de producción a niveles mínimos en todo el mundo. El empresario advirtió que los métodos actuales de previsión quedarán obsoletos.

Elon Musk proyectó el fin de los ahorros y las jubilaciones tradicionales.

El colapso del sistema tradicional: la nueva teoría de Elon Musk

El magnate planteó que el trabajo humano dejará de ser la fuente principal de riqueza. “No se preocupen por juntar dinero para la jubilación. En diez o veinte años, no importará”, afirmó el referente mundial y sentenció que la velocidad de las máquinas superará la capacidad de acumulación personal.

La sustitución del empleo cambiará la dinámica de los salarios y la inversión privada, según su visión. “Las empresas generarán productos sin depender de grandes plantillas de empleados y este escenario provocará un quiebre en los sistemas previsionales estatales”, agregó el magnate.

La solución a este problema: la era de la abundancia y el ingreso universal alto

Ante este panorama, Musk propone el concepto de una economía basada en la abundancia total. “El futuro traerá abundancia y el ahorro para el retiro será irrelevante”, puntualizó el empresario e indicó que la producción masiva cubrirá las necesidades básicas de la población.

En ese contexto futuro, los servicios de salud, vivienda y bienes serán extremadamente baratos. “Habrá un ingreso universal donde podrás tener cualquier cosa que desees”, sostuvo el creador de SpaceX, quien remarcó que la caída de los precios garantizará el acceso generalizado a los productos.