Este viernes, 28 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3201.98 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,37%.

En el mercado del dólar, la cotización subió 5.23% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 15.80%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar cayó dos jornadas, repuntó brevemente, volvió a ceder y luego encadenó seis subas, cerrando con tendencia alcista y por encima del nivel inicial.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 12.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.68%.

La cotización del Dólar hoy sigue una tendencia positiva tras seis días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en la confianza hacia la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 320198.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 640396.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1600990.00 pesos colombianos.