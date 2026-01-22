El cielo se partirá en dos y se avecina un diluvio sin precedentes con ráfagas de viento de 75 kilómetros por hora y granizo Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para este viernes 23 de enero debido a la probabilidad de tormentas eléctricas, acompañadas por ráfagas de viento y posible caída de granizo, que impactarán en distintas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos climáticos previstos afectarán principalmente al sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro, la totalidad de La Pampa y habrá una fuerte presencia de tormentas en Cuyo y la zona de La Puna.

Dónde rige la alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las alerta amarilla por fuertes tormentas, caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora, se encuentra vigente para toda la jornada del viernes 23 de enero.

En tanto, los puntos que se verán esencialmente afectados son en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

De tal modo las zonas que están bajo riesgo son:

Buenos Aires : Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Patagones.

Río Negro : Costa de Adolfo Alsina, Avellaneda, Pichi Mahuida, Este de El Cuy, General Roca.

Neuquén : Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú.

La Pampa : Caleu Caleu, Hucal, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.

Mendoza : Zona baja de Malargüe, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato.

San Luis : Gobernador Dupuy.

San Juan: Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

Catamarca : Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Tinogasta, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle.

Salta : Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos.

Jujuy: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Puna de Susques.

¿Cuáles son las alertas meteorológicas que existen?