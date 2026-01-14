El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de seis frentes fríos durante enero de 2026, con potencial de generar heladas y nevadas en zonas montañosas.

Los sistemas meteorológicos traerán descensos drásticos de temperatura en gran parte del territorio nacional, especialmente en estados del norte y centro del país.

Cómo protegerse durante los frentes fríos en enero

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el clima invernal más severo de los últimos años. Enero es tradicionalmente el mes más frío en México , pero este año se esperan condiciones particularmente rigurosas.

Las autoridades de Protección Civil instan a la población a evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Anticipan temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en ciertas regiones del país.

Se recomienda usar ropa abrigadora en capas, mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentadores y verificar que mascotas y animales de granja tengan refugio adecuado.

Cuándo llegarán las bajas temperaturas

El SMN anticipa que los frentes fríos provocarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sonora. Las heladas afectarán cultivos sensibles en estados agrícolas, generando preocupación entre productores del sector primario.

Calendario de llegada de los sistemas frontales

Los primeros tres frentes fríos del mes ya ingresaron al país durante la primera quincena de enero. El cuarto frente frío se aproximará esta semana, seguido por el quinto y sexto que arribarán en la última semana del mes.

La Conagua compartió su pronóstico del tiempo para México. CONAGUA

Cada sistema meteorológico permanecerá activo entre tres y cinco días, generando lluvias aisladas en el Golfo de México y vientos fuertes en el norte del territorio.

Los estados con mayor afectación serán Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, el frío también alcanzará el Valle de México, Puebla, Tlaxcala y Hidalgo, donde se esperan temperaturas nocturnas cercanas a cero grados. La Ciudad de México podría registrar mínimas de 2 a 4 grados Celsius en delegaciones elevadas.

Cuál es el impacto de la temporada invernal durante enero

El sector salud anticipa un incremento en casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías asociadas a la temporada invernal. Los hospitales públicos han reforzado sus inventarios de medicamentos y personal de guardia para atender la demanda esperada. La vacunación contra influenza sigue disponible de manera gratuita en centros de salud.

El impacto económico del frío será significativo en la agricultura. Productores de hortalizas en Guanajuato, Sinaloa y Jalisco implementan medidas preventivas como riego por aspersión nocturno y uso de cobertores térmicos. Las pérdidas por heladas en cultivos sensibles podrían alcanzar cifras millonarias si las temperaturas descienden más de lo proyectado.