Se aproxima el gran diluvio del verano y habrá tormentas eléctricas con ráfagas de viento y caída de granizo: las zonas en peligro Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo para este jueves 22 de enero ante la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento y caída de granizo en varias regiones del país.

Según informó el SMN, las condiciones climáticas afectarán principalmente a las provincias de Buenos Aires, Santa Rosa, Mendoza y Chubut.

Dónde caerá el diluvio y qué zonas están en alerta

La alerta meteorológica de nivel amarillo emitida por el SMN se encuentra vigente para toda la jornada de este jueves y las tormentas acompañadas de ráfagas de viento, cuyas podrían ser de hasta 75 km/h, y una fuerte actividad eléctrica se darán en las siguientes localidades.

Buenos Aires : Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Costa de Patagones, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.

Santa Rosa : Caleu Caleu, Hucal, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co, Puelén.

Mendoza : General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

Chubut: Cordillera de Cushamen, Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo, Meseta de Tehuelches, Cordillera de Río Senguer.

Qué es una alerta meteorológica y cómo funcionan

Las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional son emitidas para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos que pudieran afectar a la vida de las personas.

Por este motivo, es importante conocer cuáles son las características de cada una de las cuatro alertas meteorológicas que dispone el SMN y qué riesgos implica cada una.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN

Alerta ROJA: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta NARANJA: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta AMARILLA: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta VERDE: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Por su parte, dichas alertas son parte del “Sistema de Alerta Temprana” del Servicio Meteorológico Nacional y su fin es prevenir a la población frente a las diversas condiciones climáticas.