El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que se aproxima un ciclón a Argentina que provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas en diferentes regiones durante esta semana.

De esta manera, los fenómenos climáticos se comenzarán a sentir a partir del jueves 22 de enero. Justamente, el sistema de baja presión se desarrollará en pleno océano Atlántico con consecuencias que afectarán a la zona del Río de la Plata.

Alerta meteorológica por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas a estas provincias. Foto: Windy

¿A qué zonas afectará el ciclón?

Para este jueves, el ciclón que se desarrollará en el mar argentino provocará fuertes lluvias en diferentes provincias argentinas, tal como:

Buenos Aires

La Pampa

Este de Río Negro

Chubut

Norte de Mendoza

San Luis

San Juan

Salta

Jujuy

Tucumán

Catamarca

La Rioja.

¿Cómo sigue el clima durante la semana?

Además de que se esperan precipitaciones durante este jueves, el viernes seguirá la alerta por lluvias en gran parte de las provincias afectadas anteriormente. Y es que el mismo ciclón se mantendrá durante toda esta jornada, provocando fenómenos climáticos en la región.

De acuerdo a la información del SMN, el sistema se mantendrá hasta el domingo, generando días lluviosos y nublados en gran parte del país. A su vez, traerá vientos calurosos del norte que generarán una nueva ola de calor que llegará a 35°C a Buenos Aires y el norte argentino.

¿Qué es un ciclón y qué efectos provoca?

Un ciclón es un sistema atmosférico a gran escala que forma un gran remolino de viento y nubes alrededor de un centro de baja presión, generando fuertes vientos y lluvias; se forma sobre aguas cálidas.

Los vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido horario en el sur. Se alimenta del calor de las aguas oceánicas cálidas, transformando energía térmica en vientos y lluvias.

Dependiendo de su ubicación, se le llama huracán (Atlántico), tifón (Pacífico Noroeste) o simplemente ciclón (Índico/Pacífico Sur), siendo fenómenos muy destructivos que requieren alertas tempranas para proteger vidas e infraestructuras.