Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de nubes negras cargadas con una intensa tormenta. Las lluvias acumularán cerca de 40 milímetros de agua en solo dos días y estarán acompañadas por ráfagas de viento.

En la misma línea, en su pronóstico del tiempo, informaron que la zona sur de Buenos Aires se verá afectada por intensas precipitaciones durante la semana.

Se aproxima una intensa tormenta con mucha lluvia

El Servicio Meteorológico informó que durante la madrugada del viernes 23 de enero llegará una intensa tormenta a la provincia de Jujuy. Las lluvias se intensificarán con el paso de las horas y para la tarde se espera actividad eléctrica con una temperatura oscilante entre 17° y 25°.

El temporal continuará durante el sábado 24, en donde caerán cerca de 18 milímetros de agua con una sensación térmica de entre 17° y 24°. Los vientos tendrán sentido sureste y podrán alcanzar los 23 kilómetros por hora. Durante la semana siguiente el clima se mantendrá inestable y para el martes 27 está pronosticado la llegada 40 milímetros de agua con mínimas de 16°.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El SMN informó que durante la tarde del jueves 22 de enero llegarán intensas precipitaciones a la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias estarán acompañadas de vientos sentido sur de hasta 53 kilómetros por hora y una sensación térmica de entre 19° y 32°. Las zonas afectadas son las siguientes:

Olavarría

Trenque Lauquen

Coronel Suárez

Coronel Pringles

Pigue

Monte Hermoso

Bahía Blanca

Cómo va a estar el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: