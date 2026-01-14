Alerta meteorológica por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 6 días seguidos: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se vienen seis días seguidos de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en Argentina. De esta manera, los efectos climáticos durarán por toda una semana y complicarán a ciertas regiones.

Los fenómenos meteorológicos ya se comenzaron a sentir desde este mismo miércoles y continuarán hasta el fin de semana. También está bajo alerta la provincia de Buenos Aires ante la llegada de precipitaciones.

Alerta meteorológica por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 6 días seguidos: las zonas afectadas. Foto: SMN

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: a qué provincias afecta

Las lluvias llegarán durante este miércoles por la noche y se extenderán hasta la próxima semana. El principal foco se dará en el norte argentino, aunque habrá otras provincias bajo alerta:

Miércoles 14: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, San Juan, Córdoba, norte de Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa, sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, norte de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Jueves 15: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Viernes 16: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Misiones, Corrientes, Santa Fe, norte de Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Sábado 17: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Catamarca, Corrientes, norte de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, sur de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego.

Domingo 18: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis.

Lunes 19: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan

Martes 20: Jujuy, Salta, Catamarca, norte de La Rioja, norte de San Juan.

¿Qué efectos se esperan, según el SMN?

De acuerdo al organismo que vigila el clima en Argentina, rige una alerta naranja por tormentas en el centro del país. De esta manera, el área será probablemente afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas.

A la vez, se esperan que estén acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos.

Además, los valores de precipitación acumulada quedarán entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.