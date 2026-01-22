El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de nubes negras que traerán intensas tormentas a Buenos Aires y otras provincias. Se esperan fuertes lluvias con actividad eléctrica y vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El SMN informó que durante el mediodía del jueves 22 de enero un fue temporal golpeará la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Las precipitaciones se prolongarán a lo largo del día y se esperan temperaturas que oscilen entre los 35° y 21°. En la misma línea, los vientos podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las localidades afectadas serán:

Bahía Blanca

San José

Pigue

Sierra de la Ventana

Coronel Pringles

Monte Hermoso

Tres Arroyos

Necochea

Pronóstico del tiempo del SMN.

Alerta por fuertes lluvias en estas provincias

El Servicio Meteorológico también informó que la tormenta se extenderá a otras provincias durante el jueves 22 de enero:

Jujuy

Las lluvias llegarán durante el mediodía con vientos inestables de hasta 25 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre los 26° y 17° y las precipitaciones continuarán durante varios días. Los chubascos serán constantes hasta el fin de semana y acumularán cerca de 30 milímetros de agua.

Salta

En Salta las condiciones climáticas serán similares. Las lluvias serán intermitentes, pero para el lunes 26 está pronosticado que caiga cerca de 18 milímetros y que la sensación térmica fluctúe entre 28° y 17°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: