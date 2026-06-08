El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió todas las alarmas para los próximos días. Una combinación poco frecuente de sistemas atmosféricos converge sobre el centro del país y amenaza con desatar uno de los episodios de lluvia más intensos de lo que va del año. Las autoridades piden a la población extremar precauciones, sobre todo en zonas con antecedentes de inundaciones y deslaves.

Dos sistemas de baja presión y alta humedad desatan el temporal más peligroso de junio en México

No se trata de una lluvia ordinaria de temporada. El SMN identificó la presencia simultánea de dos zonas de baja presión en el Pacífico Sur mexicano, ambas con alta probabilidad de desarrollo ciclónico. Estas se combinan con una vaguada en los niveles altos de la atmósfera y con una carga de humedad que ingresa desde tres frentes distintos: el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

La suma de estos factores genera condiciones de inestabilidad atmosférica sostenida que, según el organismo, favorecen la formación de nubosidad densa y precipitaciones de intensidad considerable en el centro del país.

El pronóstico no deja margen a la duda: se esperan lluvias fuertes con acumulados que pueden alcanzar los 75 mm en tan solo 24 horas en el Valle de México y sus zonas aledañas.

A eso se suma la posibilidad de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que reducirán significativamente la visibilidad tanto para conductores como para peatones.

SMN alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones de México. Shutterstock

Las alcaldías y zonas del Valle de México que deben extremar precauciones ante lluvias de hasta 75 mm

Si bien el pronóstico del SMN no desglosa el impacto por alcaldía, la experiencia acumulada en episodios similares permite identificar con claridad cuáles son las zonas más vulnerables de la capital.

Las alcaldías del sur y suroeste concentran los mayores riesgos. Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán presentan un perfil de riesgo elevado por tres razones: tienen pendientes pronunciadas, suelos ya saturados por las lluvias previas del mes y una larga historia de deslaves, encharcamientos y crecidas rápidas de arroyos en episodios de lluvia intensa.

En el Estado de México, las zonas norte y suroeste también están en alerta, con cielos completamente nublados y lluvias continúas previstas para el mismo período.

El SMN advierte además que las precipitaciones intensas pueden derivar en la crecida de ríos y arroyos, desbordamientos repentinos en zonas urbanas, afectaciones en vialidades y cortes temporales en el transporte público.

Los vientos en la Ciudad de México se moverán entre los 10 y 20 km/h, con rachas más intensas durante las tormentas. En municipios como Toluca, las rachas podrían superar los 25 km/h provenientes del sureste.