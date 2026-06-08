Conagua advirtió que los estados del occidente, sur y sureste serán los más afectados por precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos.

El temporal de lluvias no da tregua en México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante las próximas horas persistirán las condiciones para lluvias fuertes en diversas entidades, acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento que podrían provocar afectaciones.

De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mayores impactos se concentrarán en estados del Pacífico, así como en el sur y sureste del territorio nacional , donde las precipitaciones podrían extenderse durante gran parte de la noche y la madrugada del lunes.

Llega el tormentón del mes: Estos son los estados con lluvias más intensas durante las próximas horas

La Conagua señaló que las lluvias más relevantes se presentarán en estados del occidente, sur y sureste del país. Entre las entidades con mayor probabilidad de registrar precipitaciones fuertes destacan Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Conagua advirtió que los estados del occidente, sur y sureste serán los más afectados por precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos. Shutterstock

También se esperan acumulados importantes en Oaxaca y Chiapas, donde las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica y periodos de lluvia persistente. Estas condiciones elevan el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas montañosas.

En el sureste del país, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mantendrán un ambiente inestable durante la noche, con lluvias de consideración en distintos municipios. Las autoridades meteorológicas pidieron especial atención en zonas urbanas y comunidades cercanas a cauces y cuerpos de agua, debido a la posibilidad de inundaciones repentinas.

Rachas de viento de hasta 60 km/h y tormentas eléctricas complicarán el panorama

Además de las lluvias, la Conagua prevé descargas eléctricas frecuentes y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en gran parte de las entidades afectadas . Estos vientos podrían ocasionar caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares y estructuras ligeras, especialmente en áreas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

La combinación de lluvia intensa, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento puede reducir significativamente la visibilidad en carreteras, por lo que se recomienda extremar precauciones durante los traslados nocturnos. Los especialistas también advirtieron que las tormentas podrían presentarse de forma repentina, con cambios bruscos en las condiciones meteorológicas en cuestión de minutos.

Conagua alerta por condiciones extremas en las costas del Pacífico y el Golfo de México

El pronóstico incluye oleaje elevado en diversos estados costeros, principalmente en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el fuerte viento favorecerá condiciones marítimas adversas.

Las autoridades recomendaron a pescadores, operadores turísticos y embarcaciones menores mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por Capitanía de Puerto y Protección Civil. En el Golfo de México y el sureste del país también podrían registrarse condiciones marítimas complicadas debido a la persistencia del temporal de lluvias y viento.

La Conagua indicó llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.