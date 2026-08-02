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El fin del receso invernal marca el regreso a clases para los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también reactiva el control sobre las faltas. Los alumnos que hayan acumulado demasiadas inasistencias podrían enfrentar consecuencias académicas.

Esto ocurre porque en la Capital Federal continúa vigente el nuevo régimen de asistencia , que establece reglas más estrictas para mantener la condición de alumno regular.

La medida, que se dio a conocer a comienzos del corriente año, redujo el máximo de inasistencias permitidas y establece que quienes superen ese límite deberán recuperar contenidos obligatorios para continuar con su trayectoria escolar.

Cuántas faltas puede tener un estudiante antes de perder la regularidad

El régimen actual establece que los estudiantes de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, pueden acumular hasta 20 faltas durante todo el año .

Los estudiantes del nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con un máximo de 20 faltas permitidas por ciclo lectivo. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Además, el control ya no se realiza únicamente al finalizar cada bimestre. La asistencia se monitorea de manera continua y cada período tiene un tope específico.

Las principales reglas son:

Máximo de 20 faltas en todo el ciclo lectivo .

Hasta 5 inasistencias por bimestre.

Mayor control sobre las llegadas tarde y las ausencias injustificadas.

Qué sucede si un alumno supera el límite de faltas

Cuando un alumno pierde la condición de regular, no queda automáticamente fuera del sistema educativo , pero sí deberá cumplir una instancia obligatoria para recuperar los contenidos que no pudo acreditar durante el año.

Esa recuperación puede realizarse durante el receso invernal o en el período de apoyo que se desarrolla entre diciembre y febrero, según lo determine cada escuela.

La intención del Ministerio de Educación es intervenir antes de que el ausentismo reiterado derive en dificultades académicas o en el abandono escolar.

Cómo controla las faltas el Ministerio de Educación

El seguimiento comienza mucho antes de que un estudiante llegue al límite permitido.

ChatGPT

Desde la segunda falta injustificada , las escuelas activan mecanismos de contacto con las familias para conocer los motivos de las ausencias y acompañar la continuidad escolar.

Al mismo tiempo, la Ciudad utiliza distintas herramientas para monitorear el presentismo: