El Gobierno confirmó importantes modificaciones en el recorrido de una de las líneas de colectivos más importantes de Buenos Aires. La medida se hizo oficial mediante la Resolución 43 y fue impulsada por la Secretaría de Transporte para mejorar la conectividad de miles de usuarios y garantizar un servicio que conecte a los ciudadanos con Aeroparque.

Cambia el recorrido de la línea 28 de colectivos

La reestructuración de la línea operada por la empresa DOTA forma parte de un proceso integral para optimizar los viajes, reducir superposiciones de recorridos y facilitar la combinación con otros medios de transporte público.

De esta manera, los principales cambios aplicados son:

Ahora llegará a Aeroparque: se polongarán y adecuarán servicios vinculados al recorrido G (ex ramal H) para brindar conexión directa con el Aeroparque Jorge Newberry.

Nuevas paradas: se incorporarán detenciones en el Parque Tecnológico Migueletes (INTI) para los servicios expresos.

Supresión de ramales: se eliminará definitivamente el recorrido F y el K (ambos unían Ciudad Universitaria con Liniers) para mejorar la frecuencia de los demás trayectos.

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Cómo será el cronograma de los colectivos de la línea 28

Tras la resolución oficial, los colectivos de la línea 28 quedaron organizados de la siguiente manera:

Recorrido A: Retiro - Puente de la Noria (con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos).

Recorrido B: Retiro - Liniers (con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos).

Recorrido C: Retiro - Barrio José Hernández (con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos).

Recorrido D: Ciudad Universitaria - Puente Ezequiel Demonty (con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos).

Recorrido E: Estación Rivadavia - Puente Ezequiel Demonty (con frecuencias entre 8 y 11 minutos).

Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty - Barrio José Hernández (con frecuencias entre 12 y 18 minutos).

Recorrido G: Retiro - Puente de la Noria (con frecuencias entre 8 y 12 minutos).

Recorrido H: Estación Rivadavia - Puente de la Noria (con frecuencias entre 29 y 48 minutos).

Cronograma de servicios expresos

Para quienes utilicen el servicio diferencial, funcionarán de la siguiente manera: