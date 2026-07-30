Colmar es una pequeña ciudad de Francia con callecitas deslumbrantes.

Buenos Aires alberga uno de los paseos más emblemáticos de Argentina. Se trata de Caminito, la tradicional calle peatonal del barrio de La Boca, que fue destacada por la revista Architectural Digest entre las 71 calles más hermosas del mundo, un reconocimiento que también fue difundido por Time Out. Sus fachadas multicolores, los espectáculos de tango al aire libre y su fuerte identidad cultural la convierten en una de las principales postales de la capital argentina.

Lo que en sus orígenes fue un antiguo paso ferroviario utilizado por trabajadores del puerto, hoy es un paseo que recibe miles de turistas cada año y representa uno de los símbolos más reconocidos de Buenos Aires.

Un reconocimiento internacional

El prestigioso ranking elaborado por Architectural Digest, que reúne algunas de las calles más bellas del planeta, incluyó a Caminito por su singular combinación de historia, arquitectura, arte y tradición. El paseo comparte la selección con emblemáticas calles de ciudades como París, Lisboa, Nueva York, Estambul y Kioto, consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de Sudamérica.

La historia de Caminito, el ícono cultural de La Boca. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Caminito, el ícono cultural de La Boca

Los orígenes de Caminito se remontan al siglo XIX, cuando numerosas familias inmigrantes, principalmente italianas, se instalaron en el barrio de La Boca.

Las viviendas fueron construidas con chapas y madera recuperadas de la actividad portuaria. Como cada familia utilizaba los restos de pintura disponibles en los barcos para proteger sus casas de la humedad, las fachadas comenzaron a adquirir la combinación de colores intensos que hoy caracteriza al lugar.

Con el paso de los años, ese sector fue recuperado como espacio público y transformado en un museo al aire libre, donde conviven arte, historia y cultura popular.

El nombre “Caminito” proviene del célebre tango compuesto por Juan de Dios Filiberto, inspirado en este pintoresco rincón de La Boca, una obra que terminó convirtiéndose en uno de los grandes clásicos de la música argentina.

La historia de Caminito, el ícono cultural de La Boca.

Qué hacer en Caminito

A lo largo de sus aproximadamente 150 metros de recorrido, Caminito ofrece múltiples propuestas para quienes desean conocer una de las zonas más tradicionales de Buenos Aires.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Murales y esculturas dedicados a figuras emblemáticas de la historia argentina.

Galerías de arte con obras de artistas locales.

Ferias de artesanías y recuerdos.

Bailarines y músicos que interpretan tango al aire libre.

Edificios de colores que conforman una de las postales más reconocidas de Argentina.

La presencia constante de artistas callejeros convierte cada visita en una experiencia diferente, ya que el tango forma parte del paisaje cotidiano y suele sorprender a los turistas con espectáculos espontáneos.

La historia de Caminito, el ícono cultural de La Boca.

Gastronomía y otros lugares para visitar en La Boca

Además de su riqueza cultural, Caminito es un excelente punto para descubrir la gastronomía típica argentina. En los alrededores abundan restaurantes, parrillas y bodegones donde es posible degustar cortes de carne, empanadas, pastas y vinos nacionales.

El paseo también permite acceder fácilmente a otros atractivos del barrio de La Boca, como La Bombonera, el histórico estadio del Club Atlético Boca Juniors, y la Fundación Proa, uno de los principales espacios dedicados al arte contemporáneo en Argentina.

Un paseo que representa la identidad porteña

Más allá de su reconocimiento internacional, Caminito continúa siendo uno de los símbolos culturales más importantes de Buenos Aires. La combinación de historia, arquitectura, arte y tango lo convirtió en un lugar único, capaz de resumir en pocas cuadras buena parte de la identidad porteña.

Por ese motivo, cada año miles de viajeros llegan hasta este colorido rincón de La Boca para recorrer sus calles, conocer su historia y disfrutar de una de las experiencias turísticas más representativas de Argentina.