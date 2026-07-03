No habrá clases el jueves y viernes de la tercera semana de julio | Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán un descanso extra largo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definido el calendario escolar y, como ocurre cada año, el cierre del ciclo lectivo da paso a las vacaciones de verano para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Este periodo representa uno de los descansos más extensos para la comunidad educativa y marca el final de las actividades académicas antes del inicio de un nuevo ciclo escolar.

Con la llegada de la tercera semana de julio, muchas familias comienzan a organizar viajes, actividades recreativas o simplemente días de descanso. En este caso, el jueves 16 y el viernes 17 de julio de 2026 los alumnos ya no asistirán a clases porque el periodo vacacional de verano comenzará una vez concluido el ciclo escolar, y no debido a una suspensión extraordinaria de actividades.

Atención: cuándo comienza el descanso de verano para los estudiantes

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, el último día de clases para los alumnos de educación básica será el miércoles 15 de julio de 2026. A partir del jueves 16 de julio, los estudiantes iniciarán el periodo oficial de vacaciones de verano.

Como consecuencia, los alumnos no tendrán actividades escolares durante el jueves 16 y el viernes 17 de julio, fechas que ya forman parte del receso establecido por las autoridades educativas.

El fin de las clases también marca la conclusión de evaluaciones, la entrega de documentación y otras actividades relacionadas con el cierre del ciclo escolar.

Qué ocurre con el personal educativo durante el cierre del ciclo escolar

Tras el fin de las clases para los alumnos, el calendario escolar contempla actividades administrativas y de cierre del ciclo para el personal educativo, conforme a la organización de cada plantel.

Tras el fin de las clases para los alumnos, el calendario escolar contempla actividades administrativas y de cierre del ciclo para el personal educativo, conforme a la organización de cada plantel. ChatGPT

Estas labores permiten concluir distintos procesos internos antes del inicio del periodo vacacional y preparar aspectos relacionados con el siguiente ciclo escolar.

Cuánto duran las vacaciones de verano para educación básica

El periodo vacacional se extenderá hasta el inicio del siguiente ciclo escolar, conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial de la SEP.

Durante ese tiempo, muchas familias aprovechan el descanso para realizar diferentes actividades, entre ellas:

Viajes familiares dentro o fuera del país.

Cursos de verano organizados por escuelas, instituciones culturales o deportivas.

Actividades recreativas y deportivas para niños y adolescentes.

Tiempo de descanso en casa antes del regreso a las aulas.

Las fechas de inicio de cada ciclo escolar son publicadas oficialmente por la SEP y sirven como referencia para estudiantes, docentes, madres, padres y tutores en todo el país.