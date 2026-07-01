Importante mejora en educación: los alumnos de primaria obtienen los mejores resultados de la última década.

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, indicaron una importante mejora en Lengua y Matemática. Además, la evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes, lo que permite conocer en profundidad la realidad educativa argentina.

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y aporta un diagnóstico del sistema educativo y, en 2025, la prueba se realizó en el nivel primario y alcanzó a 750 mil estudiantes de sexto grado en más de 20 mil escuelas de todo el país.

Así subió el nivel de Lengua de los alumnos de primaria

El 76,9% de estudiantes de sexto grado de primaria alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, la cifra más alta de la última década y solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. En tanto, en las escuelas Alfa, que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización por sus mayores desafíos pedagógicos, los aprendizajes de Lengua mejoraron en todos los niveles socioeconómicos.

En Lengua los resultados muestran avances muy significativos, con una reducción de los niveles más bajos (Fuente: archivo).

En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados.

Récord de participación en las pruebas Aprender

Entre los resultados se destacan una participación histórica, con el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes evaluados, y mejoras en el desempeño de los alumnos en Lengua y en Matemática. Las 24 jurisdicciones del país incrementaron sus desempeños en Lengua, y los avances más significativos se dan en las jurisdicciones con mayor deuda de aprendizaje.

Las Escuelas Alfa mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas frente a las escuelas ajenas al programa. El avance se concentró en las instituciones de los sectores sociales más desfavorecidos: la mayor diferencia frente a las escuelas sin el programa llegó a 17,6 puntos en el quintil más vulnerable.

Aprender presenta los resultados a través de cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. En Lengua los resultados muestran avances muy significativos, con una reducción de los niveles más bajos.

En la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

También hubo mejoras en Matemática

En Matemática 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado. Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante.

Por eso, a partir del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización, el Ministerio potenciará los desempeños en Matemática.