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En los últimos años, las recetas saludables ganaron cada vez más lugar en las mesas familiares porque permiten disfrutar de preparaciones clásicas con ingredientes más livianos y menos productos refinados.

En ese sentido, este bizcochuelo de limón sin azúcar ni harina se presenta como una alternativa sencilla para la merienda, ya que utiliza avena molida y edulcorante apto para cocción sin resignar una textura suave, húmeda y un marcado sabor cítrico.

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Qué ingredientes lleva el bizcochuelo de limón saludable

La preparación de este bizcochuelo de limón que no lleva harina ni azúcar requiere pocos ingredientes y puede estar lista en poco tiempo, por lo que resulta una opción práctica para acompañar el mate, el café o el té.

Las recetas sin harina ni azúcar se volvieron muy populares.
Las recetas sin harina ni azúcar se volvieron muy populares.Shutterstock

Para prepararlo se deben tener los siguientes ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 1 taza de avena molida.
  • Edulcorante apto para cocción, en cantidad equivalente al dulzor de 2 cucharadas de azúcar.
  • Jugo de 1 limón.
  • Ralladura de 1 limón.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer el bizcochuelo de limón paso a paso

  • Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar bien.
  • Agregar la avena molida, el polvo para hornear y la esencia de vainilla.
  • Incorporar el jugo y la ralladura de limón.
  • Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
  • Volcar la mezcla en un molde previamente engrasado o cubierto con papel para horno.
  • Hornear a 180 °C durante aproximadamente 25 a 35 minutos.
  • Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro. Si sale limpio, retirar del horno.
  • Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

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Por qué es una alternativa más liviana para la merienda

La principal diferencia con un bizcochuelo tradicional está en el reemplazo de la harina de trigo por avena molida y del azúcar por un edulcorante apto para cocción. De esta manera, se reduce el uso de ingredientes refinados sin dejar de obtener una preparación dulce y aromática.

La avena, además, aporta fibra y ayuda a generar mayor saciedad, mientras que el limón suma sabor y frescura. El resultado es una opción casera que puede incorporarse a una alimentación equilibrada sin dejar de lado el placer de una merienda clásica.