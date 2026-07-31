En los últimos años, las recetas saludables ganaron cada vez más lugar en las mesas familiares porque permiten disfrutar de preparaciones clásicas con ingredientes más livianos y menos productos refinados.

En ese sentido, este bizcochuelo de limón sin azúcar ni harina se presenta como una alternativa sencilla para la merienda, ya que utiliza avena molida y edulcorante apto para cocción sin resignar una textura suave, húmeda y un marcado sabor cítrico.

Qué ingredientes lleva el bizcochuelo de limón saludable

La preparación de este bizcochuelo de limón que no lleva harina ni azúcar requiere pocos ingredientes y puede estar lista en poco tiempo, por lo que resulta una opción práctica para acompañar el mate, el café o el té.

Las recetas sin harina ni azúcar se volvieron muy populares. Shutterstock

Para prepararlo se deben tener los siguientes ingredientes:

2 huevos.

1 taza de avena molida.

Edulcorante apto para cocción, en cantidad equivalente al dulzor de 2 cucharadas de azúcar.

Jugo de 1 limón.

Ralladura de 1 limón.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer el bizcochuelo de limón paso a paso

Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar bien.

Agregar la avena molida, el polvo para hornear y la esencia de vainilla.

Incorporar el jugo y la ralladura de limón.

Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en un molde previamente engrasado o cubierto con papel para horno.

Hornear a 180 °C durante aproximadamente 25 a 35 minutos.

Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro. Si sale limpio, retirar del horno.

Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Por qué es una alternativa más liviana para la merienda

La principal diferencia con un bizcochuelo tradicional está en el reemplazo de la harina de trigo por avena molida y del azúcar por un edulcorante apto para cocción. De esta manera, se reduce el uso de ingredientes refinados sin dejar de obtener una preparación dulce y aromática.