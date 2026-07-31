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En los últimos años, las recetas saludables ganaron cada vez más lugar en las mesas familiares porque permiten disfrutar de preparaciones clásicas con ingredientes más livianos y menos productos refinados.
En ese sentido, este bizcochuelo de limón sin azúcar ni harina se presenta como una alternativa sencilla para la merienda, ya que utiliza avena molida y edulcorante apto para cocción sin resignar una textura suave, húmeda y un marcado sabor cítrico.
Qué ingredientes lleva el bizcochuelo de limón saludable
La preparación de este bizcochuelo de limón que no lleva harina ni azúcar requiere pocos ingredientes y puede estar lista en poco tiempo, por lo que resulta una opción práctica para acompañar el mate, el café o el té.
Para prepararlo se deben tener los siguientes ingredientes:
- 2 huevos.
- 1 taza de avena molida.
- Edulcorante apto para cocción, en cantidad equivalente al dulzor de 2 cucharadas de azúcar.
- Jugo de 1 limón.
- Ralladura de 1 limón.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Cómo hacer el bizcochuelo de limón paso a paso
- Batir los huevos junto con el edulcorante hasta integrar bien.
- Agregar la avena molida, el polvo para hornear y la esencia de vainilla.
- Incorporar el jugo y la ralladura de limón.
- Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en un molde previamente engrasado o cubierto con papel para horno.
- Hornear a 180 °C durante aproximadamente 25 a 35 minutos.
- Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro. Si sale limpio, retirar del horno.
- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.
Por qué es una alternativa más liviana para la merienda
La principal diferencia con un bizcochuelo tradicional está en el reemplazo de la harina de trigo por avena molida y del azúcar por un edulcorante apto para cocción. De esta manera, se reduce el uso de ingredientes refinados sin dejar de obtener una preparación dulce y aromática.
La avena, además, aporta fibra y ayuda a generar mayor saciedad, mientras que el limón suma sabor y frescura. El resultado es una opción casera que puede incorporarse a una alimentación equilibrada sin dejar de lado el placer de una merienda clásica.