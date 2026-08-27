La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 26 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8566 - Lombriz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto

1° 8566 11° 8639 2° 5572 12° 9712 3° 2375 13° 2345 4° 4491 14° 1024 5° 3369 15° 6576 6° 0109 16° 5678 7° 5879 17° 4318 8° 0928 18° 9254 9° 7406 19° 8436 10° 9721 20° 9802

¿Qué significa soñar con Lombriz?

Soñar con la Lombriz sugiere procesos de limpieza y renovación interna, paciencia y conexión con lo esencial.

También puede indicar molestias menores que conviene atender a tiempo o sensaciones de vulnerabilidad; tus emociones en el sueño aclaran el matiz.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.